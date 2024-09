Cambios en Adif: Óscar Puente destituye a Ángel Contreras como presidente, implicado en el caso Koldo

El ya presidente ADIF, Ángel Contreras Marín, comparece durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'. (Alberto Ortega./ Europa Press)

Llegan nuevos cambios a Adif. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destituido a Ángel Contreras como presidente del administrador español de infraestructuras ferroviarias. Tan solo ha durado diez meses en el puesto. Fue ascendido por el propio ministro en noviembre de 2023 en sustitución de María Luisa Domínguez. Y ya en junio tuvo que comparecer frente a la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo, en el que está implicado porque en el sumario apareció una foto suya en la que aparecía junto a Jose Luis Ábalos y Koldo García en La Chalana.

El máximo representante de la empresa pública ferroviaria negó cualquier tipo de manipulación en las adjudicaciones de contratos y dijo que lo único que le unía al exasesor de Ábalos era “una relación social” a partir de su salida del ministerio. “No participé, no tuve conocimiento ni estuve implicado porque no tenía competencias para ello. Mi función era otra”, sentenció Contreras en la Cámara Alta. Sin embargo, desde la cartera que dirige Puente, no mencionan el caso Koldo y apuntan a que su destitución se debe a una “reestructuración interna del organigrama” de Adif y avanzan que habrá más cambios en las próximas semanas.

Pero esta decisión se conoce, justamente, en un nuevo día de caos ferroviario en Atocha, en la que una nueva avería ha impedido la entrada y salida de trenes de alta velocidad a la estación durante más de dos horas. La circulación quedó interrumpida sobre las 13:00 y tras ser subsanada la avería a las 15:25 horas los convoyes afectados han recuperado paulatinamente sus frecuencias de paso, según Adif.

