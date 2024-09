Pelayo Díaz, ¿el villano de ‘MasterChef Celebrity 9′?: “Sé que puedo dar esa imagen que seguramente haya sembrado durante años”

Los concursantes de Masterchef Celebrity 9.

“Intensa”, “brutal”, “variopinta, “gratificante” y hasta “orgásmica” son algunos de los adjetivos que los concursantes de MasterChef Celebrity 9 han utilizado para definir su experiencia en el talent show culinario. RTVE ha presentado esta nueva temporada del formato en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde Infobae España ha podido charlar con las celebrities aspirantes.

El exitoso talent culinario con famosos regresa a La 1 este lunes 9 de septiembre a las 22:50 horas, justo después del debut de David Broncano en TVE con La Revuelta. Una edición más, los tres jueces encargados de valorar los platos de los concursantes serán Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nájera, quienes no estuvieron presentes en el encuentro con la prensa celebrado en la ciudad alavesa.

El cantante de flamenco y soul Pitingo; el empresario y aristócrata José María Martínez-Bordiú, más conocido como Pocholo; Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid y colaboradora de televisión; los actores Hiba Abouk, Francis Lorenzo, María León, Itziar Miranda, Rubén Ochandiano y Jose Lamuño; la cómica y presentadora Nerea Garmendia; el estilista y creador digital Pelayo Díaz; las creadoras de contenido Marina Rivers e Inés Hernand; el periodista, humorista y miembro de Gomaespuma Juan Luis Cano; el atleta Raúl Gómez, conocido como ‘Marathon Man’; y la galerista y artista Topacio Fresh son los concursantes oficiales de la nueva edición de MasterChef Celebrity.

Presentación de 'MasterChef Celebrity 9' en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

¿Héroes o villanos?

Una de las incógnitas que Infobae España ha intentado resolver antes del estreno del concurso es quién será el villano o villana de la novena edición. El primer nombre en salir es el de Pelayo Díaz, señalado entre bromas por su amiga Topacio Fresh: “Quiere ir de malo y es buenísimo. Le gusta el picante cuando se enciende la cámara, pero luego es encantador”, expresa.

El estilista no duda en responder que “Topacio es otra villana y nos reconocemos entre nosotros”, aunque aprovecha para desligarse del concepto que mucha gente puede tener de él: “Sé que puedo dar la imagen de villano que seguramente haya sembrado durante años y recojo esa responsabilidad, pero me gusta que haya gente que cuando me conoce cambie de idea”, asevera.

Pero el nombre del asturiano no es el único que ha salido a la palestra. El cómico Raúl Gómez se apunta a sí mismo: “Yo soy el villano de esta edición, ya me he quitado la careta”, ha afirmado, mientras que otros concursantes como Pocholo o Juan Luis Cano aseguran que no ha habido villanos.

Cristina Cifuentes, por su parte, desvela que solo ha habido “malos rollos de manera puntual”. Pitingo defiende que son “todos villanos” e Inés Hernand considera que “hay villanos por fascículos” y que en la primera entrega ya se podrán ver “gestos y muecas”.

¡Exclusiva! Así será la nueva temporada de #MCCelebrity 9 que se estrenará este LUNES en @La1_tve ❤️✨ https://t.co/5KB3O2GWnE



¡Nos vemos para disfrutar juntos de esta nueva edición que no te puedes perder! pic.twitter.com/QwtJLUGHla — MasterChef (@MasterChef_es) September 5, 2024

La relación con el jurado

Sorprendentemente, nadie ha señalado a ninguno de los tres jueces como villano de MasterChef Celebrity 9. Y es que, a pesar de sus implacables y a veces hoscas valoraciones, los aspirantes consideran que han cumplido con su papel.

“En las grabaciones, las valoraciones de los jueces son mucho más distendidas que cuando se ve editado. (...) Yo lo he vivido con muchísima naturalidad, luego el mundo de la edición ya sabemos cómo es y hay que afilar un poco las cosas”, expresa Topacio, que asegura que pensó que los jueces serían más duros tras las advertencias que le hizo su amigo y exconcursante del formato Mario Vaquerizo.

Cifuentes, por su parte, considera que Jordi, Pepe y Samantha “hasta se han quedado cortos”, ya que ella se define como “muy manta” cocinando y antes de entrar al concurso “no sabía lo que era pochar una cebolla”. “El programa es una montaña rusa emocional, pero en mi caso nunca ha sido provocada por los jueces”, agrega.

Pelayo Díaz defiende que la imagen que los jueces dan en televisión es exactamente la que se requiere en un programa como MasterChef Celebrity. “Los jueces tienen que ser así. Tienen que estar ahí ‘apichonándonos’ y que creamos que en cualquier momento nos meten a nosotros dentro del horno”, sentencia.

A partir de este lunes a las 22:50 horas, se podrá ver en La 1 cómo se desarrolla la nueva edición de MasterChef Celebrity y averiguar si realmente hay uno, varios o ningún villano en el concurso, algo a los que el actor José Lamuño emplaza a los espectadores: “Que la gente lo vea y opine. No vamos a decir quién es el malo y ‘el asesino’ antes de empezar”.