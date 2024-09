Una profesora española en EEUU cuenta el miedo que tiene el alumnado norteamericano cuando llega a España: “No les gustan los pantalones pitillo”

Captura de pantalla del vídeo publicado por Rocío Jiménez (TikTok)

Rocío Jiménez, conocida en redes como @elchoudero, es una estudiante y profesora de español en Estados Unidos, que desde que cruzó el charco comparte con sus más de 43.000 seguidores de TikTok cómo es su vida ahora. Entre los vídeos que sube destacan aquellos en los que cuenta qué cosas le sorprendieron cuando se mudó, las diferencias de precios entre los supermercados de una nación y otra o qué es lo que más echa de menos de su hogar.

En una de sus últimas publicaciones, que se ha vuelto viral, comenta algunos de los choques culturales de los estadounidenses en España. Enumera los miedos a los que se enfrentan su alumnado norteamericano una vez llega al país y son, cuanto menos, curiosos.

“La falta de fuentes”

Una de las primeras cosas que llama la atención de los estudiantes de Jiménez es “la falta de fuentes para rellenar las botellitas”. Explica que en Estados Unidos “vayas donde vayas hay fuentes para rellenar las botellas y en España no es tan común”. “En la facultad sí hay fuentes, pero si salimos a pasear o a hacer actividades, ellos se tienen que comprar su agua”, comenta. Es fácil imaginar al grupo de adolescentes norteamericanos caminando por las calles de algún municipio español con botella de agua reutilizable Stanley en mano, todo un fenómeno en TikTok.

“No les gusta nada los pantalones de pitillo”

Lo siguiente que apunta la maestra tiene que ver con los pantalones de pitillo, “en especial en los hombres, no les gusta nada”. Cuenta que uno de sus estudiantes se compró unos y que todas las chicas de su clase iban haciéndole bromas sobre ellos. Este tipo de pantalones era tendencia durante 2010 y 2017, casi todo el mundo tenía, al menos, un par. La regla era sencilla: cuanto más apretados, mejor. Pero, es verdad que poco a poco los fuimos desterrando y aunque han hecho un par de amagos de volver a estar de moda, de momento es complicado verlos por las calles.

Según la empresa de estudios de mercado Edited, las ventas de vaqueros anchos para hombre aumentaron un 15% en el momento en el que se decidió que los pitillos debían quedarse en el fondo del armario. En el caso de las mujeres, se dispararon un 97%.

Por último, apunta la profesora que los estadounidenses consideran que los españoles van a la universidad como a un “fashion show”. “Porque recordemos que ellos están acostumbrados a ir con ropa más deportiva”, apunta. Asimismo, agrega que “muchos de ellos tienen miedo de ir a la universidad e ir poco arreglados y que se note que no son de allí”.

Reacción en redes sociales

Con más de 70.000 visualizaciones y 3.000 ‘me gusta’, el vídeo no ha tardado en recibir comentarios. “Es que en USA hay cada uno que dan ganas de decirle: mírate a un espejo antes de salir a la calle” o “Van literalmente en pijama”, son algunas de las opiniones que podemos leer. Sin embargo, otras personas se han indignado un poco con eso de que en España no hay fuentes: “Me deja de piedra lo de las fuentes” “¿Qué en España no hay agua?”.