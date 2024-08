Rueda justifica por "prudencia" la prealerta por sequía en Pontevedra y el Ayuntamiento aconseja moderar el consumo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda se ha referido este jueves a la decisión acordada por la Oficina Técnica de la Sequía de activar la prealerta por escasez moderada de agua en el sistema del río Lérez, en Pontevedra, señalando que "en Galicia, en general, se está en una buena situación" pero, en la cuenca del Lérez, "la situación es un poco más delicada". Por ello, ha remarcado que la medida adoptada por Augas de Galicia "es un anuncio basado en la prudencia". Los técnicos tomaron la decisión de activar esa alerta "pensando en lo que podría pasar, es cierto que todavía es muy temprano para saberlo, si los meses de septiembre y octubre no son lluviosos y hubiera una sequía más prolongada de lo normal". Ante ese posible escenario, Alfonso Rueda ha indicado que "hay que tomar medidas ahora, no cuando el problema está encima de la mesa". En todo caso justifica que "simplemente es un criterio de prudencia, nada más". En el transcurso de un acto oficial en Poio, el presidente de la Xunta ha trasladado a la ciudadanía que no hay "ni que alarmarse, ni que preocuparse", y ha insistido en que "la administración responsable tiene que adelantarse a los acontecimientos". "Si después, septiembre y sobre todo octubre, son como fueron otros años, pues entonces no habrá problemas", ha apostillado. Con todo, el presidente de la Xunta ha añadido que "lógicamente, sí, hay que plantearse algún tipo de adaptación" de cara al futuro ya que en la cuenca del Lérez "siempre hay que tomar este tipo de medidas". MENSAJE DE TRANQUILIDAD Y APELACIÓN AL CONSUMO MODERADO Por su parte, el alcalde pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores ha trasladado este jueves un mensaje de tranquilidad al asegurar que "el abastecimiento está asegurado". Los datos que reporta el Ayuntamiento apuntan que el embalse de O Pontillón se encuentra al 95% de su capacidad y el caudal del Lérez es similar al del año pasado por estas fechas, está en 1,43 metros cúbicos por segundo frente a los 1,3 del año 2023. No obstante, la administración local acaba de aprobar recomendaciones sobre el consumo de agua entre la ciudadanía encaminadas a promover que este se modere. Así, los consejos pasan por la concienciación de un uso sostenible del agua, no llenar piscinas ni riegos de jardines o limpieza de coches; promover la instalación de dispositivos de ahorro doméstico; en el caso de empresas e industrias, que se haga un uso razonable y en el caso de los servicios municipales, moderar los baldeos, riegos de jardines, fuentes, entre otras medidas.

