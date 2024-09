Estas son las películas que están de moda en Netflix España este día

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Netflix, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Las producciones más populares para ver de Netflix España

1. La liberación (The Deliverance)

Ebony Jackson, una madre soltera, se muda con su familia para empezar desde cero, sin saber que en su nueva casa ya habita un malvado ente.

2. El sindicato (The Union)

Un obrero de Nueva Jersey pasa de ser un tío normal a un aspirante a espía cuando su novia del instituto, desaparecida desde hace tiempo, lo recluta para una misión de espionaje.

3. Tadeo Jones 3: La Tabla Esmeralda

A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptasen como a uno más, pero siempre acaba liándola: destroza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.

4. Inexpertos (Incoming)

Su primera semana de instituto y la mayor fiesta del año. Cuatro chicos se desmelenan en una noche loca donde no faltarán los equívocos.

5. La leyenda de Tarzán

Ya hace años que Tarzán (Alexander Skarsgård) abandonó la jungla africana para llevar una vida aburguesada como John Clayton III, Lord Greystoke, junto a su esposa Jane (Margot Robbie). Pero un día le ofrecen el cargo de embajador en el Congo. En realidad, todo forma parte de un plan ideado por un capitán belga (Christoph Waltz), aunque los responsables de llevarlo a cabo no están preparados para ello.

6. No puedo vivir sin ti

Carlos (Adrián Suar) es un consultor que lleva toda la vida enganchado al móvil del trabajo contestando emails, atendiendo llamadas y haciendo continuos video-meetings sin importarle el día y la hora que sea. Su nombramiento como socio está muy cerca y ahora más que nunca debe demostrar su total compromiso con la empresa. Sin embargo, para su mujer Adela (Paz Vega), la situación ha llegado a ser enfermiza, así que harta de ser siempre el segundo plato y aprovechando que sus hijos se han ido de erasmus, decide dejarle y comenzar una nueva vida. Ahora que Adela se ha ido de casa, Carlos hará todo lo posible para recuperarla, incluso apuntarse a una novedosa terapia que ha encontrado en internet. Una terapia para adictos a los móviles.

7. Why Him?

8. El contable

Christian Wolff es un contable y genio matemático, un hombre obsesivo con el orden y con mucha más afinidad con los números que con las personas, que lleva una doble vida como asesino despiadado.

9. The Flash

Después de que un acelerador de partículas cause una extraña tormenta, al investigador científico de la policía, Barry Allen, le cae un rayo y entra en coma. Meses después despierta con el poder de moverse a súper velocidad permitiéndole ser el ángel de la guardia de Central City. Aunque al principio se siente entusiasmado con sus nuevos poderes, Barry descubre que no es el único “meta-humano” que se originó tras la explosión del acelerador y no todo el mundo está usando sus nuevos poderes para el bien. Los compañeros del laboratorio STAR dedican su vida a ayudar a Barry a proteger a los inocentes. Por ahora, solo algunos amigos cercanos saben que Barry es, literalmente, el hombre más rápido del mundo, pero no pasará mucho hasta que el mundo conozca que ahora Barry Allen es Flash.

10. Tòkunbọ (Tòkunbò)

Un excontrabandista tiene tres horas para entregar a la hija de un funcionario del Gobierno a sus captores.., o él y su familia pagarán las consecuencias.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.