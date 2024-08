Un argentino viaja a Madrid y esta es la contundente opinión sobre sus ciudadanos: “La gente deja mucho que desear”

Vídeo de Rodrigo Brez en TikTok (@rodryxelmundo)

El choque cultural es un fenómeno que ocurre cuando una persona se enfrenta a una cultura diferente a la suya, experimentando dificultades para adaptarse a las nuevas normas, valores, costumbres y comportamientos. Esto puede manifestarse de diferentes formas, desde la alimentación, hasta las tradiciones o las normas sociales, incluida la personalidad de la gente que habita en ese país.

Esto es lo que le ha pasado al usuario argentino de TikTok Rodrigo Brez, conocido en la plataforma como @rodryxelmundo, que ha generado controversia en redes sociales tras compartir su experiencia durante su visita a Madrid. En un video publicado en su perfil, ha expresado su descontento con la actitud de algunos madrileños, cuestionando la mentalidad y el comportamiento de los ciudadanos de la capital española.

“Mi primera impresión de Madrid. La verdad que deja mucho que desear la gente”, comenzó diciendo Brez en su video. Según su relato, su opinión fue influenciada por una conversación con un español que lleva viviendo en la ciudad desde hace 40 años. “El madrileño es muy rudo porque es una ciudad muy agitada, lo puedo entender”, reconoció el argentino, comparando la situación con su experiencia de vida en Buenos Aires, ciudad con la que la compara.

@rodryxelmundo 📍MADRID, una ciudad bastante agitada. Donde la linea delgada de ser “RUDO” a faltarse el respeto entre españoles es una verguenza. 📍Creo que necesitamos dejar de “NORMALIZAR” el agite de la vida para tomarlo de pretexto para agredir al OTRO o faltarle el respeto. ♬ original sound - RodryXelmundo

La discusión en un restaurante entre un camarero y varios clientes

Sin embargo, lo que más impactó a Brez fue un incidente ocurrido en un restaurante, donde, según él, el comportamiento de un camarero hacia unas clientas fue inadecuado. “Pasé por un restaurante donde directamente el mesero le estaba gritando a las clientas. ¿O sea, en qué cabeza cabe?”, narró, sorprendido por la actitud del trabajador.

Brez planteó una reflexión a sus seguidores acerca de la delgada línea que existe entre ser “rudo” y faltar al respeto a otra persona. “Entonces yo me pregunto y quiero saber la opinión de ustedes. La línea entre ser rudo y faltar el respeto a otra persona es muy delgada”, comentó, dejando claro que este tipo de comportamientos, según su opinión, no son aceptables. Por esto mismo, el usuario ha abierto un debate en sus comentarios. “No sé qué opinan. ¿Todos los madrileños son así? ¿Me tengo que acostumbrar a esto?”, finalizaba en el vídeo.

En las respuestas, que ya acumula más de 400, muchos usuarios han compartido sus propias experiencias y opiniones sobre la actitud de los madrileños. Algunos han defendido a la capital española y la gente que la conforma. “Creo que debes conocer más a los madrileños. La gente en esta ciudad es hospitalaria, hay gente que procede de todas partes del país”, señalaba la usuaria @lolaacosta25. “Yo creo que los madrileños somos amables y educados en general”, defendía también @guss750.

En cambio, otros usuarios como @josemanuelvalledor se han puesto de lado de Rodrigo. “Puede ser que se hable alto o muy serios. Por norma, si te puedo decir que son muy directos y no le dan cien vueltas a las cosas”, ha asegurado. “Soy de Madrid, me fui hace más de treinta años y no vuelvo ni harto de vino”, ha apuntado @victorruiz6090.