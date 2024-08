“Los años pasan y ahora acercándose a las 40 no tienen ya tiempo de ahorrar”: la desalentadora reflexión sobre la compra de una vivienda en España

alquileres, renta, firma de contratos, edificios, apartamentos, departamentos, compra y venta de inmuebles, inmobiliaria, bienes raíces (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la vivienda es un problema que preocupa, y mucho, a los ciudadanos españoles. Ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Málaga o Palma de Mallorca encabezan el ranking de las zonas más caras de España, con precios máximos de vivienda que superan los 7.000 euros por metro cuadrado. Una cuestión que afecta en especial a las generaciones más jóvenes que ven imposible afrontar el disparado precio de los alquileres y mucho menos el de la compra de una casa.

Este problema es uno de los más comentados en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde los usuarios se lanzan a contar sus propias experiencias al respecto. Uno de ellos ha sido el famoso youtuber Alejandro Fernández, más conocido como Alexelcapo (@EvilAFM en su perfil de X), que ha narrado de primera mano unas circunstancias con las que muchos jóvenes se han sentido identificados.

“Tengo 37 años y tengo amigos con los que crecí, amigos que tienen mi edad, que han aceptado que jamás se podrán comprar un piso aquí en Mallorca”, comenzaba narrando el joven sobre la situación que se está viviendo en su isla natal.

“Tantos años viviendo al límite de alquiler no da para ahorrar y sin ahorro no puedes comprar. Los años pasan y ahora acercándose a las 40 no tienen ya tiempo de ahorrar para firmar 30 años de hipoteca, no les da la vida literalmente. Son ciudadanos que han hecho lo que les dijeron, estudiar y trabajar, y ahora asumen que jamás tendrán un piso o una casa a su nombre. Nunca. Si eso no es un fracaso de la sociedad entera yo ya no sé”, reflexionaba en una publicación que ya cuenta con más de 40.000 me gustas.

Y es que los españoles dedicaron el 43% de su sueldo bruto al pago del alquiler en 2023, el dato más alto en 5 años, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa, lo que, en muchos casos, no les permite ahorrar para en un futuro poder adquirir una vivienda en propiedad.

Los mayores de 55 años copan el mercado inmobiliario

El pasado mes de junio Fotocasa publicó el informe Radiografía del mercado de la vivienda en el primer semestre de 2024, en el que se refleja la realidad del mercado inmobiliario español. Este documento mostraba una clara conclusión: cada vez más jóvenes están interesados en comprar una vivienda, por encima de los que buscan alquiler; pero los elevados precios frustran sus deseos.

Este estudio también presenta las cifras de propietarios por rangos de edad, mostrando que los mayores de 55 años constituyen la mayoría de los ciudadanos con vivienda en propiedad, ya que el 80% de las personas en ese grupo etario posee una vivienda o una copropiedad. Les siguen los adultos de entre 45 y 54 años, con un 74% de propietarios. En el caso de los ciudadanos de entre 35 y 44 años, el 58% es propietario, mientras que el cambio más notable se observa en los dos últimos rangos de edad. Entre los jóvenes de 25 a 34 años, el 33% posee una vivienda, y de los ciudadanos de 18 a 24 años, solo el 10% ha logrado adquirir una.

A pesar de que muchos ciudadanos quieren entrar en el mercado inmobiliario como propietarios, se encuentran frente a una gran barrera: conseguir una hipoteca. Los altos tipos hipotecarios y las condiciones para conseguir esta financiación truncan las esperanzas de los jóvenes.

En Baleares el problema se acentúa: poca oferta y mucha demanda... de los extranjeros

Según otro informe sobre el Perfil del demandante de segunda residencia, elaborado por Fotocasa Research, Baleares encabezó el ranking con un precio medio de compra de 328.646 euros, y un aumento del 7,5% respecto a los 305.708 euros de media del mismo periodo de 2023.

Los expertos achacan estos precios a que la oferta de vivienda en las Islas Baleares es muy limitada, lo que hace que los precios de compra aumenten de forma considerable. Otra de las causas es que en Baleares la demanda de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros es muy elevada.

