Zara retira una camiseta de niño del mercado porque tras un vídeo de una madre en TikTok donde alertó de connotación sexual

La camiseta que Zara ha retirado de sus tiendas tras el vídeo de TikTok de Laura Wilson (@chaos.to.sanity/TikTok)

El verano suele ser una temporada en la que muchas marcas de moda prêt-à-porter (moda rápida) sacan nuevas colecciones, en un tono más ligero y desenfadado que en otras estaciones más frías. Sin embargo, este cambio a veces puede provocar algunas situaciones incómodas y malentendidos, como la que ha provocado que recientemente Zara haya tenido que retirar de su catálogo una camiseta infantil.

La historia comenzó a mediados de este mes de agosto, cuando Laura Wilson, una británica madre de dos hijos, publicó un vídeo en su cuenta de TikTok en el que mostraba su alerta por una prenda de ropa vista en la tienda Zara de su urbanización.

Un mensaje con connotaciones sexuales

“No soy una persona demasiado sensible con la ropa, pero el otro día estuve en Zara y esto estaba en la sección de niñas”, dice en el vídeo. Se trata de una camiseta blanca, valorada en 14 dólares y con una frase en la parte delantera: “The Perfect Snack” (”el aperitivo perfecto”). Mientras, en la espalda se puede leer también otra expresión: “Take a bite” (”Dale un mordisco”).

“Si has comprado esto para tu hija, necesitas hablar seriamente contigo misma, en mi opinión”, dice Laura, que no sale de su sorpresa debido a las connotaciones sexuales que tienen estas expresiones. Y es que el término “snack”, además de “aperitivo”, es una palabra utilizada por las nuevas generaciones para nombrar a aquellas personas físicamente atractivas. “¿Soy yo o esto no está bien”, sigue la madre. “Nunca llevaría a mis hijas con esta camiseta”.

La reacción de Zara

Menos de una semana después, y debido a las reacciones que provocó el vídeo subido por Laura Wilson, Zara decidió finalmente retirar la camiseta de su catálogo. Del mismo modo, emitió un comunicado a través de la revista New York Post en el que aseguró que “no hubo intención de que el uso de la palabra ‘snack’ en esta camiseta implicara algo más que el significado tradicional de la palabra, como lo evidencia la imagen de una fresa en la prenda”.

Una vez comprendido el significado actual de la palabra, han asegurado que ahora pueden entender “que algunas personas han interpretado el término de manera diferente”. “Por lo tanto, hemos retirado la camiseta de las tiendas y nuestro sitio web y pedimos disculpas por cualquier malentendido u ofensa ocasionada”. De este modo, la marca cedió ante una parte de los comentarios que recibió el vídeo de Laura, que también veían con malos ojos la camiseta.

En el otro extremo, también ha habido comentarios de muchas personas que han atacado a Laura por su “puritanismo”, incluso con insultos a los que ella ha tenido que responder con otro vídeo subido hace unos días. “No puedo cambiar mi opinión. Cuando vi el top, eso es lo que pensé”, se excusa allí. “No creo que sea inmediatamente obvio que la camiseta se refiera a una fresa, que es la razón por la que miré esta camiseta en primer lugar”.

Reconoce que “hay bastantes cosas con las que la gente puede no estar de acuerdo: no pondría a mis hijas en bikini. Tampoco las dejaría ir por ahí en ropa de baño, como si estuvieran en bañador y no les permito llevar faldas sin pantalones cortos o mallas”. Sin embargo, el hecho de que en su caso sea muy sobreprotectora no legitima a nadie, asegura, para insultarla o desacreditarla. “Si alguien más tiene un problema con ello, que se vaya y trate su problema en otro sitio porque no quiero oírlo. No me importa”.