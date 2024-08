Una argentina compara los precios de Zara en España y su país: “Mira cuánto vas a pagar en los mismos productos”

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer lleva un bolso de la cadena multinacional española de ropa al por menor Zara, la marca insignia de Inditex, en la Gran Vía de Bilbao, España. 12 de marzo de 2024. REUTERS/Vincent West

En 2023, Inditex, la compañía textil que opera a nivel mundial y a la que pertenecen marcas como Zara, Pull & Bear, Oysho o Massimo Dutti, volvió a batir su propio récord de ganancias. La multinacional obtuvo un beneficio neto de 5.381 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2023, que supuso un incremento del 30,3% respecto al año anterior.

El principal activo y responsable de esta suma, que por primera vez supera la cifra de los 5.000 millones de euros, es Zara, que aporta el 72,5% de la facturación. Las ventas de Zara y Zara Home aumentaron el ejercicio pasado un 10%, hasta alcanzar los 26.050 millones, con lo que aportó unas décimas menos, frente al 73% de un año antes. El buque insignia de la compañía que fundó Amancio Ortega cuenta con cientos de miles de videos en las redes sociales que muestran las prendas. Sin embargo, una Melina Moriatis (@melimoriatisfit en TikTok) ha publicado un video diferente. En él, explica las diferencias de precios de los mismos productos en función del lugar en el que se adquieran.

Diferencias de precios entre España y Argentina

Moriatis compara el coste de varias prendas en España y Argentina, su país natal. “Mira cuánto vas a pagar en los mismos productos en Argentina y España”, advierte, a lo que añade, que el 90% de las prendas que se venden en España no están en Argentina, “pero encontré algunas iguales y también te las pasé a pesos”, explica. Para hacer más preciso el balance, la argentina pasa de pesos a euros el precio de las prendas de su país.

“Por ejemplo, esta remera blanca lisa de 9 euros en España, en Argentina, 30. Encontré el mismo short de jean que en España cuesta 23 euros y, en Argentina, casi el doble. Lo vas a estar pagando 42 euros. El mismo modelo de zapatillas pero en distinto color, en España te salen 30 euros, en Argentina casi 52. Voy a una camisa clásica 26 euros en España, en Argentina, diez euritos más, 36 y el doble. Pagarías en este chalequito porque te cuesta 26 euros en España y en Argentina 48″, indica Moriatis, haciendo especial hincapié en la diferencia entre ambos países.

<i>F</i><i>ast fashion</i>, la cara b de Inditex

En marzo de 2023, la presidenta de Inditex, Marta Ortega, concedió una entrevista al diario económico Financial Times. “No nos reconocemos en lo que llaman ‘fast fashion’”, aseguraba entonces Ortega, que exponía su argumento: “Eso me recuerda a la cantidad de artículos sin vender y ropa de mala calidad enfocada a un precio muy barato, y eso no puede estar más lejos de lo que hacemos. Por otro lado, tenemos un modelo de negocio que se centra principalmente en la demanda de los clientes, por lo que reaccionamos a eso. Suministramos y distribuimos con esa mentalidad, por lo que realmente nos ayuda a minimizar el stock residual que tenemos, que es pequeño, menos del dos por ciento”.

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, durante una junta general de accionistas de la empersa celebrada en A Coruña, Galicia, España, el 12 de julio de 2022. (REUTERS/Miguel Vidal)

No obstante, en el mismo reportaje recogía las palabras de Rachel Arthur, escritora y consultora de sostenibilidad que ha asesorado a empresas como Google, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Instituto de Moda Positiva del British Fashion Council. La experta ponía sobre la mesa una realidad difícil de contraargumentar: “Si lanzas nuevas colecciones docenas de veces al año, eres una marca de moda rápida, lo reconozcas o no. La moda, tal y como la conocemos, se basa en la extracción y explotación de recursos, lo que significa que tiene un impacto enormemente perjudicial tanto en el planeta como en las personas. El hecho es que, si no miramos el volumen (como industria) no podemos cumplir con ninguno de los objetivos de sostenibilidad que nos hemos fijado”.