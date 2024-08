La pensión de 500 euros que pueden solicitar las amas de casa tras la jubilación

Jubilados. (Freepik)

Nunca estuvieron dadas de alta en la Seguridad Social, pero las amas de casa desempeñaron durante años uno de los trabajos más duros que hay, todo sin el reconocimiento que merecen. Todas aquellas mujeres que dedicaron años al cuidado del hogar y la familia podrán a partir de este año recibir una especie de pensión de jubilación.

El sistema de Seguridad Social español contempla prestaciones no contributivas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a la que podrán optar las amas de casa. Esta ayuda de 500 euros mensuales se ofrece a aquellas personas que nunca han cotizado a la Seguridad Social o no han alcanzado el mínimo de 15 años. Las mujeres que deseen solicitarla deben cumplir una serie de requisitos para poder recibir esta pensión.

Requisitos para cobrar la pensión de amas de casa

Según explica la página web del Imserso, esta ayuda se destina a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad de una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva (15 años).

Para poder acceder a la pensión no contributiva, las personas deben cumplir ciertos criterios. Primero, sus ingresos anuales en 2024 deben ser inferiores a 7.250,60 euros. Adicionalmente, si conviven con familiares, las rentas de los demás miembros de la unidad de convivencia también se tendrán en cuenta y no deben superar los umbrales establecidos por la normativa.

La cantidad máxima permitida en el hogar varía según el número de convivientes. Por ejemplo, si convive con su cónyuge y parientes de segundo grado, los ingresos anuales no deben superar los 12.326,02 euros para dos personas, 17.401,44 euros para tres personas y 22.476,86 euros para cuatro personas. Si en la unidad familiar conviven padres o hijos, la normativa permite umbrales más altos: 30.815,05 euros para dos convivientes, 43.503,60 euros para tres y 56.192,15 euros para cuatro.

Otros requisitos para acceder a esta pensión incluyen haber cumplido los 65 años de edad y haber residido en territorio español durante al menos 10 años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Pueden beneficiarse de esta prestación tanto las personas de nacionalidad española como las de otros países con residencia legal en España.

La cuantía anual de la pensión no contributiva en 2024 se establece en 7.250,60 euros, que se abonan en 12 pagas mensuales y dos pagas extraordinarias en junio y noviembre. En términos mensuales, esto se traduce en 517,90 euros.

La gestión de las pensiones no contributivas se realiza a través de las comunidades autónomas en toda España, con excepción de Ceuta y Melilla, donde esta responsabilidad recae en el Imserso. Las páginas web de servicios sociales o políticas sociales de cada comunidad autónoma proporcionan información detallada sobre el procedimiento de solicitud. La pensión no contributiva de jubilación es incompatible con la pensión no contributiva de invalidez, con las pensiones asistenciales y con los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona.