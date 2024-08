Un accidente arruina las vacaciones de Almeida y su esposa Teresa Urquijo

José Luis Martínez-Almeida, y su mujer, Teresa Urquijo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD DIEGO RADAMÉS / EUROPA PRESS

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se disponían a pasar sus primeras vacaciones después de haber celebrado su boda el pasado mes de abril. Los recién casados han puesto rumbo este verano a la casa que tiene la familia Urquijo, en la urbanización gaditana de Sotogrande.

Paseos, días de playa junto a sus perros, partidas de golf y, por supuesto, misas, han sido algunas cosas de las que el matrimonio ha podido disfrutar antes de que sus vacaciones se vieran interrumpidas a causa de un accidente que ha sufrido la esposa del alcalde de Madrid.

El matrimonio ha tenido que volver a Madrid porque Teresa Urquijo ha sufrido lo que parece ser una caída. Aunque no le ha ocasionado graves daños, la esposa de Almeida necesita ayudarse de muletas para caminar y ha tenido que acudir a urgencias del hospital para que le atendieran profesionales. Diez Minutos ha publicado algunas imágenes de Teresa Urquijo en estas condiciones.

Teresa Urquijo (Europa Press)

Por lo que se puede ver, la recuperación será corta, pues ni siquiera ha necesitado escayola. A pesar de la levedad del accidente, los enamorados han decidido que lo mejor es volver a la capital para que la abogada repose y pueda caminar lo más pronto posible.

No obstante, sí que han tenido unos días de relax en Cádiz, pocos pero bien aprovechados. Además, no han sido estos los únicos días que el matrimonio ha pasado fuera de Madrid, pues no han parado de viajar en estos últimos tres meses.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida (Europa Press)

En junio, asistieron a la boda de Natalia Santos Yanes en Valencia. En julio, viajaron a Soria para otra boda, la de Victoria Urquijo. Ya entrado el mes de agosto, el alcalde de Madrid hizo el Camino de Santiago, pero sin la compañía de su esposa. Almeida quiso emprender el viaje junto a sus amigos, y no es el primer año que lo hace.

También acudió el día 15 de agosto a la capital para hacer acto de presencia por la celebración de las fiestas de la Virgen de la Paloma. A su vuelta, juntos se escaparon a Motril (Granada) para participar en el IV Trofeo de Ciudades Madrid-Motril, un torneo de golf, deporte que apasiona a la pareja.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida Jose Velasco / Europa Press

Una próspera vida marital

El 6 de abril, el político y la abogada se daban el ‘sí, quiero’ en la Parroquia de San Francisco de Borja (Madrid). Entre los invitados de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se encontraban grandes personalidades de la alta sociedad española, ya que la esposa del alcalde de Madrid tiene parentesco hasta con la Familia Real. Su abuela materna, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, es prima del rey emérito Juan Carlos.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida (Europa Press)

Después de disfrutar de sus primeros meses de casados, la pareja ya se plantea ir buscando un nuevo miembro de la familia. Ambos tienen valores cristianos católicos y son muy practicantes. Por el discurso que pronunció el político en su boda, se puede entender que tienen intención de formar una familia.

Almeida confesó que “sentía la obligación de devolver la bendición de haber encontrado a Teresa en forma de hijos o hijas”. “Me gustaría serlo pronto o tarde, pero a mí me gustaría ser padre y a ella ser madre. Que sea pronto o tarde, pero que sea”, declaró ante los medios de comunicación.