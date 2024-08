Quién era Juan Canal, el supuesto hermano de Eduardo Noriega que murió sin ser reconocido como miembro de la familia

Eduardo Noriega. (A. Pérez Meca / Europa Press/Archivo)

Poco se conoce de la vida privada de Eduardo Noriega. El actor nunca ha sido dado a hacer público aquello que escapa de su profesión y ha intentado siempre proteger lo máximo posible su intimidad y mantenerse alejado de los medios.

Sin embargo, el año pasado, todos estos intentos de Eduardo Noriega se vieron truncados por una noticia que le colocaría en el foco mediático. Juan Canal, un hombre asturiano de 87 años en aquel entonces, anunciaba que era el hermano de Eduardo Noriega con una clara explicación que no sentó bien al intérprete.

Este domingo ha fallecido Juan Canal a los 88 años y todavía no había logrado saber si es hermano del actor. El asturiano había asistido a varios platós de televisión de Antena 3 Y Telecinco para contar su historia.

Eduardo Noriega Eduardo Parra / Europa Press (Foto de ARCHIVO)

La historia de Inés y Pío Noriega

En su relato, Canal contaba que su madre, Inés, trabajaba como empleada del hogar en casa de Pío Noriega, padre del actor. Cuando Pío tenía 19 años y su madre 36, surge entre ellos una relación que no tardaría en fracasar, pero quedaría una prueba de ese romance para siempre: Inés estaba embarazada de Juan Canal.

En ese momento, Pío Noriega ya era un gran empresario que tenía mucho poder en Cuba, México y Estados Unido y el nacimiento del niño, que podría haber sido un escándalo, quedó silenciado.

Pasó el tiempo y el supuesto padre de Juan Canal, se casó con Marina Roiz y tuvieron a su hijo José Pío. Pío Noriega queda viudo y se da el ‘sí, quiero’ con María Teresa Gómez, hija del presidente de Cantabria. Fruto de este matrimonio nacerían seis hijos, siendo Eduardo Noriega el más pequeño de todos. Estos hijos pertenecían a dos familias muy importantes de Asturias con doble nacionalidad: los Noriega de México y los Sánchez Escalante de Cuba, las dos familias a las que pertenecían los abuelos del actor.

Pío Noriega falleció en 1988, y no fue hasta la década siguiente cuando Juan Canal se entera de quién es su padre, después de que su madre se lo confesara. El supuesto hijo de empresario había pasado 20 años de su vida en un orfanato y tras recibir la noticia comenzó la investigación que no ha logrado ver resuelta.

Eduardo Noriega A. Pérez Meca / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 07 NOVIEMBRE 2022;MADRID;PREMIOS FORQUÉ;28 EDICIÓN;PELÍCULAS A. Pérez Meca / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 07/11/2022

El caso llega a los juzgados

El juzgado no tardó en dar por cerrado el caso por las pocas pruebas que tenía y lo más importante, faltaba la prueba de ADN. Pasarían unos años hasta que, Fernando Osuna, abogado de Juan Canal, consiguió localizar al que sería el segundo hijo del empresario, José Pío, para someterle a las pruebas pertinentes. Los resultados fueron del 99, 9% de coincidencia.

“No quiero nada que no sea mío, que no sea de mi progenitor, pero tiene que haber justicia. Porque mi padre se portó muy bien cada vez que nos vimos”, confesaba Juan Canal en TardeAR, declarando también que su supuesto padre no había cortado la relación con el que sería su primogénito.

“No hay intereses crematísticos en Juan Canal, busca la condición de hijo”, defiende su abogado Fernando Osuna en El Español. “Juan tiene un hijo en Estados Unidos y tiene un buen trabajo”, demostrando así que no son los intereses económicos los que mueven a Juan Canal a querer saber quién es su padre.

En estos momentos, el caso, que se encontraba a cargo de la Audiencia Provincial de Santander, ha pasado a estar en manos del Tribunal Constitucional. Los hijos de Juan Canal han decidido luchar hasta conocer la verdad que su padre murió sin saber.