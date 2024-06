Ana Rosa Quintana se despide de ‘TardeAR’ hasta septiembre y cierra la agridulce temporada con una fiesta en su casa

Ana Rosa Quintana, en su despedida de 'TardeAR'. (Mediaset España)

Ana Rosa Quintana ha presentado este jueves 27 de junio su última entrega de TardeAR de esta temporada. La presentadora ha cerrado un curso agridulce en el que su salto a las tardes ha cosechado discretas cifras y no ha logrado alcanzar a la competencia, pero eso no impedirá su vuelta en septiembre, algo que ella misma ha confirmado con su discreta despedida a la audiencia.

Al final de la emisión del programa, la periodista informaba a los espectadores de su marcha: “Yo hoy cojo mis vacaciones. Nos vemos a mi vuelta, a principios de septiembre. Les deseo un feliz verano y les dejo con un equipo maravilloso. Hasta septiembre, gracias por todo”, expresó.

Con ese breve anuncio, Ana Rosa disipaba las dudas sobre su vuelta en el próximo curso, tras los rumores que se han desatado por los datos de TardeAR. Además, la presentadora atendía a Europa Press minutos más tarde y confirmaba una vez más que no piensa moverse de las tardes. “Lo he dicho por activa y pasiva: ni yo lo he propuesto, ni me voy a jubilar, ni nada”, ha zanjado.

Durante las vacaciones de la presentadora titular, será Beatriz Archidona quien asuma la tarea de presentar el programa, que acortará su duración con el estreno de El diario de Jorge el próximo 29 de julio. Por su parte, Frank Blanco continuará al frente del espacio los viernes, según ha anunciado Mediaset España.

La fiesta de Ana Rosa

Laura Sánchez, Ana Rosa Quintana y Manuel Díaz El Cordobés, a su llegada a la fiesta en casa de la presentadora. (Europa Press)

Para despedir esta temporada de cambios y lucha por las audiencias, Ana Rosa Quintana ha reunido a su equipo en su casa de Madrid, donde ha celebrado una fiesta antes de arrancar sus vacaciones. Rostros del programa y amigos de la presentadora posaron ante las cámaras a su llegada al evento.

Entre los invitados VIP de esta fiesta estuvieron Paz Padilla, Susana Díaz, Cristina Tárrega, Laura Sánchez, Alaska o Manuel Díaz ‘el cordobés’, personajes que no se quisieron perder este broche final del curso televisivo con el que Ana Rosa da por iniciadas sus vacaciones de verano.

A las puertas de su vivienda, la periodista confesaba que todavía no va a descansar porque le quedan “muchas cosas que hacer” antes de irse a su chalet de Sotogrande, en Cádiz, aunque sí espera poder disfrutar de “un verano tranquilo, siesta, libros, músicas, recetas...”.

En cuanto a este primer año en las tardes de Telecinco, la presentadora asegura estar contenta con los resultados. “Ha sido un año de construir, crear equipo, hemos empezado con un plató totalmente distinto, un equipo distinto… entonces es todo nuevo y cosas muy nuevas que hemos tenido que ir encajando, pero estoy realmente muy contenta”.

Sobre las audiencias, defiende que TardeAR ha estado “por encima de la media de la cadena, a tan solo un punto de la competencia”, por lo que asegura que “ha sido un buen resultado” teniendo en cuenta que antes “estaba ‘Sálvame’ con su público, que no es el mismo que el nuestro, y hemos tenido que hacer familia”.