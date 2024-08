La nueva serie que te recordará a ‘Gladiator’: dónde ver ‘Those About to Die’, de Anthony Hopkins

Tráiler oficial de 'Those About To Die', en Amazon Prime Video.

En el año 79 d.C., Roma era una ciudad próspera, pero llena de tensiones y violencia latente entre su población. En este contexto, Roland Emmerich, reconocido director, se aventura en el mundo de las series con ‘Those About to Die’. La serie es una inmersión profunda en el oscuro mundo de los patricios romanos, en donde las apuestas sobre gladiadores y aurigas son la norma en una atmósfera de decadencia y poder.

La serie, creada por Robert Rodat, guionista de la aclamada ‘Salvar al soldado Ryan’, está compuesta por diez episodios y promete retratar con fidelidad una Roma antigua que resuena con nuestra sociedad moderna. Rodat sugiere en las notas de producción que el período histórico de la serie tiene muchos paralelismos con la actualidad en términos de violencia, género, pobreza y ambición. “‘Those About to Die’ es una lente a través de la cual vemos el presente”, ha explicado.

Anthony Hopkins, en uno de los papeles principales, interpreta al emperador Vespasiano, quien debe decidir cuál de sus hijos heredará el imperio: Tito (interpretado por Tom Hughes) o Domiciano (interpretado por Jojo Macari). La lucha de poder entre estos dos herederos se desarrolla en un ambiente lleno de intrigas y apuestas.

“No conozco otro período de la historia que tenga tantos ecos y resonancias con el mundo de hoy”, señala Rodat, un comentario que resalta cómo la serie utiliza la época romana para reflexionar sobre problemas contemporáneos. En el centro de la serie, está el monumental Coliseo, construido por Vespasiano con el objetivo de aplacar a una plebe cada vez más hastiada y violenta mediante el famoso “pan y circo”.

Imagen de 'Those About to Die', la nueva serie protagonizada por Anthony Hopkins. (Amazon Prime Video)

‘Gladiator II’

El libro en el que se basa ‘Those About to Die’, escrito por Daniel Mannix, también sirvió de inspiración para la película ‘Gladiator’ del año 2000. Este texto proporcionó la información necesaria sobre la importancia del espectáculo deportivo en la antigua Roma, un negocio manejado por poderosas facciones patricias: los Azul, Rojo, Blanco y Verde.

Coincide su estreno con los primeros detalles sobre ‘Gladiator II’, como el tráiler, en el que Paul Mescal y Pedro Pascal se baten en un duelo épico con barcos y rinocerontes. Es la esperada continuación de la película de Ridley Scott y candidata a ser una de las películas más espectaculares de lo que queda de 2024. Una de sus estrellas, Joseph Quinn, ha revelado que la segunda parte respeta el legado de la primera: “Queríamos rendirle homenaje”.

Imagen de 'Those About to Die', la nueva serie protagonizada por Anthony Hopkins. (Amazon Prime Video)

Dónde ver ‘Those About to Die’

‘Those About to Die’ marca una incursión significativa en el mundo de las series para Roland Emmerich, conocido por dirigir películas de acción y catástrofes como ‘Independence Day’ y ‘Godzilla’.

También es un reto para Hopkins, que cambia el cine por la televisión. Pero no por demasiado. De hecho, ya han trascendido imágenes del actor en su nuevo desafío: interpretar a un Freud en conflicto durante la Segunda Guerra Mundial. El film retrata a un Freud anciano, enfermo y en plena confrontación con el creador de la saga ‘Las crónicas de Narnia’, C.S. Lewis. La conversación aborda temas cruciales como la religión y la sexualidad en tiempos de guerra.

‘Those About to Die’ se estrenó el pasado 9 de agosto y está disponible en la plataforma Amazon Prime Video. Son diez episodios y se desconoce si habrá una continuación.