Le deniegan un préstamo para comprar una cama ortopédica para su hijo con discapacidad “por ser extranjera”: “Es denigrante”

El hijo de Gina tiene una discapacidad sensorial y parálisis cerebral. (Cedida a Infobae)

En los más de 20 años que Gina lleva residiendo en España, nunca se había sentido tan “impotente y desolada” como hasta ahora. Hace un mes acudió a una ortopedia de Huelva con el objetivo de comprar una cama articulada para su hijo, un joven de 15 años con discapacidad sensorial y parálisis cerebral, pero al tratarse de un producto que supera los 1.200 euros se le complicaba pagarlo al contado, por lo que solicitó hacerlo a plazos. La respuesta de la ortopedia, que trabaja con el servicio FinanZÁS de Caja Rural del Sur, le llegó a través de WhatsApp hace apenas unos días y, para su sorpresa, le informaron de que el banco no podía tramitar su préstamo “por motivos de nacionalidad extranjera”.

La mujer no ha dudado en acudir a un abogado para denunciar los hechos, pues considera que ser extranjera no es motivo para que le denieguen un préstamo, menos aún cuando ha presentado todos los documentos que le pedían: DNI, un justificante de titularidad de la cuenta bancaria y otro de ingresos. Pese a que dispone de recursos limitados, pues cuenta con un modesto salario como camarera de hotel y la prestación que recibe por su hijo, no tendría problemas para pagar los 70 euros mensuales de las cuotas que fijaba el préstamo.

“No se trata de motivos económicos, porque dispone de ingresos. Gina lleva más de 20 años en España y más de 15 cotizados”, dice a Infobae España José Antonio Sires, abogado de la afectada, que lamenta el “trato degradante” que ha recibido esta mujer rumana. “Se trata de exclusión social pura y dura”, añade.

Se incumple una directiva europea

El letrado también explica que denegar un préstamo alegando motivos de nacionalidad extranjera, “incumple el Real Decreto Ley 19/2017″, una directiva que reconoce el derecho de acceso general de toda persona a una cuenta de pago básica y establece que los Estados miembros de la Unión Europea puedan requerir a las entidades de crédito que apliquen condiciones más ventajosas para los consumidores vulnerables, como medidas de promoción de la inclusión social dentro del mercado de productos financieros del bloque. “En este caso están haciendo lo contrario a lo que dice la normativa, que es facilitar la inclusión y la cohesión social”, añade el letrado de Sires Abogados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Caja Rural del Sur aseguran que el préstamo no se le ha denegado a la mujer por motivos de extranjería, sino que lo achacan a un “error del sistema”. “Son procesos automáticos y a veces ocurre, pero estamos seguros de que si acude a una oficina va a poder solucionarlo”, dicen a este periódico fuentes de la entidad bancaria, aunque reconoce que a veces el sistema lo deniega porque tiempo atrás había una “alta morosidad en préstamos concedidos a personas extranjeras”. “Lógicamente, si esa es la respuesta automática que le ha dado el sistema, está mal y eso se va a subsanar”, añaden las mismas fuentes.

Infobae España también ha tratado de contactar, tanto vía telefónica como a través de email, con la ortopedia para saber si se habían producido casos similares, pero no ha habido respuesta.

Por su parte, Gina, que sigue necesitando una cama articulada para poder levantar y dar una mejor asistencia a su hijo, confía en que la financiera pueda realmente subsanarlo y así evitar que otras personas se vean afectadas.