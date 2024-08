Lío en Madrid entre el delegado del gobierno y el ayuntamiento: no ha recibido la invitación al acto de La Paloma

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Ayuntamiento de Madrid, a 23 de julio de 2024, en Madrid. (Alejandro Martínez Vélez /Europa Press)

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, no ha recibido invitación al acto institucional de La Paloma que se celebrará este jueves en la capital. Según la Delegación del gobierno, Martín habría solicitado expresamente la invitación al acto pero asegura que no la han recibido. Es más, las mismas fuentes han apuntado a EFE que no constan invitaciones a delegados de Gobiernos desde 2019, mismo año en el que José Luis Martínez-Almeida llegó a la alcaldía.

El acto tendrá lugar en el Patio de Cristales de la Plaza de la Villa, donde se celebra el acto institucional en el que se entregan los reconocimientos Palomas de Bronce. Estos premios son otorgados por la Hermandad Virgen de La Paloma-Bomberos de Madrid, con motivo de la festividad de la Virgen de la Paloma y se congratula a personas e instituciones que han mostrado su compromiso con los bomberos.

Sin embargo, la Delegación ha apuntado que al premiarse este año a la Policía Nacional entendían que “estaba más que justificada” la presencia del delegado, ya que es a quien corresponde la dirección de las Fuerzas de Seguridad de la región. “Así se lo hemos hecho saber al Ayuntamiento, sin recibir respuesta”, ha agregado.

El ayuntamiento defiende que los bomberos proponen las invitaciones

El delegado sí acudirá a la misa de celebración de la patrona madrileña, en la iglesia homónima. Fuentes municipales han explicado a EFE que el de las “Palomas de Bronce” no es un “acto de ciudad”. Cuando se trata de un acto de ciudad, “obviamente se invita al delegado”, inciden las fuentes, y explican que las invitaciones para este evento “las hace” la Hermandad del Cuerpo de Bomberos.

El Ayuntamiento “cursa” esas invitaciones” a propuesta de la Hermandad, añaden las fuentes, incidiendo en que desde 2019 “nunca ha venido el delegado del Gobierno” a este acto.

Noticia con información de EFE