La segunda ruptura más sonada de Morata: así acabó su relación con María Pombo

Álvaro Morata y María Pombo en 2014. (Europa Press)

Álvaro Morata, el conocido futbolista madrileño, confirmaba a través de un comunicado en sus redes sociales su separación de Alice Campello, modelo y empresaria italiana, después de siete años de matrimonio y cuatro hijos en común. Este anuncio sigue a recientes desmentidos de Campello acerca de una crisis marital, lo que ha generado sorpresa y especulaciones en el ámbito mediático. En su comunicado, Morata ha pedido respeto y el cese de rumores, señalando que la decisión fue dolorosa y que no hubo faltas de respeto, sino “muchas incomprensiones continuas que desgastaron la relación”.

La ruptura de Morata con Campello trae a la memoria otra separación que el futbolista experimentó previamente con María Pombo, una de las influencers más reconocidas en España. El noviazgo de Morata y Pombo, que se extendió desde 2013 hasta 2015, fue recordado recientemente por la influencer en varias entrevistas. “La gente ha crecido conmigo, han visto una evolución, me han conocido desde que no tenía novio, bueno, desde que estaba con Álvaro, hasta que lo dejé con Álvaro y mi corazón se rompió”, confesó la influencer en un pódcast de Nude Project.

El desamor de María Pombo con Morata

Durante ese periodo, Pombo, quien comenzó a ganar popularidad en redes sociales, experimentó un descenso significativo en sus seguidores tras la separación: “Cuando rompimos tenía 30.000 seguidores, que eso es una burrada, pero me odiaron y se cabrearon conmigo y bajé a 15.000. En ese momento aún no era trabajo y no me preocupé. Se quedó la gente que les gustaba quién era yo”, aseguró la influencer en el programa de Bertín Osborne en Telecinco.

María, también confesó en el programa su delicado estado emocional tras la ruptura. “Yo en junio del 2015 lo dejo con mi ex y entonces estoy fatal, estaba muy enamorada, bueno, no sé si enamorada u obsesionada, era mi primer amor y lo pasé muy mal, encima era una relación pública y salió en revistas que lo habíamos dejado, yo estaba muy triste”, aseguró la influencer.

De esta manera, antes de finalizar su relación con Álvaro, recibió un mensaje de Pablo Castellano, su actual marido. Según la narración en el programa de Osborne, tras el último viaje a Italia para ver al jugador de fútbol “nos peleamos un montón, hubo como movidas que definitivamente dijimos que no podíamos estar juntos”. Además, “Estuve una semana allí y en mi cabeza estaba solo Pablo. Yo no me sentía valorada, y me volví a España”.

El amor llegó de nuevo a María

María Pombo y Pablo Castellano posan durante la alfombra roja de los Premios Laureus 2024. (Europa Press)

Igualmente, en una conversación reveladora en el pódcast, Pombo recordó el inicio de su historia con Morata y cómo la transición a una nueva relación con Castellano resultó positiva para ella. Durante la entrevista, destacó que sus seguidores han crecido con ella, acompañándola en varias etapas de su vida, desde que era pareja de Morata hasta su matrimonio con Castellano.

De este modo, explica que su compromiso, aunque inesperado, también fue pública: “Conocí a Pablo, mi noviazgo, de repente me pide matrimonio… mis seguidores han crecido conmigo, han estado conmigo en todas las etapas de mi vida, salvo la adolescencia”. Además, reveló que Pablo “estaba apreciando cosas de mí que ninguna pareja había apreciado. Es como que mis otros novios eran los importantes y en este caso Pablo estaba dándome importancia a mí”.