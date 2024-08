Esto es lo que cobra una española trabajando en las minas de Australia: “Me estoy ganando más o menos uno 4.800 dólares”

@virgsanz94 en su video. (TikTok)

Virginia Sanz, una joven española que ha pasado por distintos trabajos en Australia, ha compartido algunos detalles de su experiencia en una mina en un video de su cuenta de TikTok (@virgsanz94) que ha llamado la atención de miles de usuarios. En la publicación describe de manera minuciosa aspectos cruciales de su trabajo, como el salario, las horas que trabaja y las condiciones.

“En las minas en Australia se gana mucho dinero, básicamente porque pagan bastante bien la hora y encima trabajas durante varias semanas seguidas, casi 12 horas al día. Entonces, obviamente el resultado es que te llevas un buen money”, asegura al comienzo de su video, que cuenta con casi mil comentarios. “Yo quiero contar exactamente qué es lo que cobro yo. A ver, tened en cuenta que yo soy la que menos cobra aquí, o sea, si os va a parecer alto mi sueldo, imaginaros el resto”, advierte.

“Yo estoy con una agencia. Depende de qué compañía, puede variar un poco, pero más o menos es lo mismo. Yo cobro según por hora, cobro 34 y medio, 34 y medio dólares australianos la hora. Y si trabajo en nocturno fin de semana son 36 y medio y si trabajo un festivo es el doble. En esto en cuanto se me queda, Pues tenéis que multiplicar esto por siete días a la semana porque trabajo con los siete días de la semana. O sea, ya sabéis que los swings vienen a hacer swing o de una semana, dos semanas, tres semanas y trabajas todos los días durante 11 horas, así que multiplícalo por 11. Te sale. Yo los estoy haciendo de dos semanas. Entonces me estoy ganando más o menos unos 4800 dólares australianos”, explica

Sumas aparte

“A esto hay que sumarle otras cositas porque yo aquí no estoy pagando alojamiento, hay gente que tiene su casa y sigue pagando la renta, yo no porque me he propuesto viajar en el tiempo que esté fuera”, añade. La española hace un cálculo diferente del dinero que gana y que no gasta. Virginia asegura que durante las dos semanas de trabajo se ha ahorrado 600 dólares de alojamiento y alimentación, de manera que al final suma “5.700 dólares australianos en dos semanitas, lo que viene a ser en euros 3.550 euros″.

La reacción de las redes al sueldo de esta joven

La publicación ha generado muchas reacciones y comentarios, aunque no a todos les han cuadrado las cuentas, ya que expresan que no se puede sumar al sueldo lo que realmente no ha ganado y se ha ahorrado. “Los gastos no los sumes, te los ahorras de los 4.800 dólares, pero no los ganas de más”, le contesta un usuario, y otra se suma a su argumento: “Al cambio con el euro son 2.900 y trabajas más horas que un relo”.