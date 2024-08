Anabel Pantoja no niega la infidelidad de David Rodríguez: “Prefiero mantenerme al margen”

Anabel Pantoja. (Europa Press)

A pesar de las críticas y los comentarios, Anabel Pantoja está haciendo un esfuerzo por mantener la calma en la recta final de su embarazo. Es así como lo ha querido expresar en su entrevista para la revista Lecturas, en la que habla de su maternidad y de su nueva casa de Gran Canaria, hogar que ha construido en compañía de su pareja y futuro padre de su hija, David Rodríguez.

Desde que comenzaron su relación, el cordobés ha estado en el punto de mira de los medios. La sorpresa de que Anabel Pantoja quisiera estrenarse como madre con él, en vez de haberlo hecho con su exmarido Omar, ha despertado muchas curiosidades por conocer la vida del elegido por la sobrina de Isabel Pantoja.

De ser descubierto en la red social X por simpatizar con las publicaciones del líder de Vox, ha pasado a ser señalado por una infidelidad de la que se tiene constancia por unas declaraciones que hizo la supuesta amante en el programa Ni que fueramos Shhh, de Canal Quickie.

La supuesta infidelidad

Según lo que han podido descubrir los colaboradores de dicho programa, el joven de 27 años continuaba teniendo encuentros íntimos con una chica de su pueblo aún estando con Anabel. Tras las declaraciones de la supuesta amante, pudieron confirmar que el último encuentro fue el 6 de octubre de 2023. “No quiero hacerles daño, quiero que sean felices”, fueron algunas de las palabras que dijo la joven cordobesa al hablar de su relación con el novio de la influencer.

A pesar de tener pruebas evidentes, Anabel decide no pronunciarse cuando le preguntan por la infidelidad de su pareja: “Prefiero mantenerme al margen de ciertas historias que, para mí, no tienen importancia. Estoy muy contenta y feliz con la vida y la persona que tengo al lado”.

Supuesta amante de David Rodríguez (Captura de Canal Quickie)

La prima de Kiko Rivera antepone la tranquilidad a la incertidumbre de saber si el que será padre de su hija le es fiel, aunque no niega que a veces le salten las alarmas. “No te engaño, mis celitos tengo. A veces pregunto: “¿Y esa quién es? A la que no le pase que me la traigan””.

Lo cierto es que Anabel está sufriendo una gran presión a causa de estos rumores, que no colaboran nada con la relación a distancia que tiene con su pareja. “Nos reunimos de jueves a domingo, buscamos también otros días. Ayer decía que esta casa es muy grande para mí sola y le necesito aquí”, confesaba la sevillana, con la esperanza de que en un par de años, el padre de su hija pueda vivir con ellas. “Él es muy joven, le gusta estudiar sobre su especialidad y si tiene que ir a Madrid o donde sea, que vaya, quiero que seamos una familia pero que nos realicemos. Quiero que regrese a esta casa feliz”, expresaba la colaboradora de Telecinco para la revista Lecturas.

Anabel no lo tiene claro

A la pregunta sobre cómo está su relación con David, Anabel no se atreve a afirmar que sea el hombre de su vida. “Ojalá tuviera el poder de decir que es el definitivo”, confiesa la prima de Isa Pantoja. Cuenta que en estos momentos ha “encontrado el equilibrio” pero que eso puede cambiar. “Ahora somos super felices, cuando no lo seamos, ¿para qué estar juntos?, concluye la sobrina de la tonadillera.