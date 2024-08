Una argentina viviendo en España pide ayuda para traducir estas expresiones: “Necesito que alguien me lo diga”

La argentina Reni Frac (Extraído de @renifrac)

La disparidad entre culturas siempre sorprende cuando nos encontramos fuera de nuestro país. Las pequeñas manías, costumbres y expresiones pueden jugar una mala pasada si no conoces del todo los coloquialismos o el idioma. Asimismo, a pesar de hablar una misma lengua, los choques culturales entre hispanohablantes siempre son comunes. Cuando se emigra es normal tardar un tiempo en adaptarse a las costumbres del nuevo país.

La tiktoker Reni Frac (@renifrac), ha hecho viral en la plataforma uno de sus videos en el que pide ayuda para entender algunas expresiones españolas. La argentina explica al inicio del video que son palabras que necesita entender antes de venir a vivir a España. El video ha logrado 97.9 mil visitas en menos de veinte días y ha conseguido la respuesta de 774 personas que le han brindado su ayuda.

Las dudas de Reni Frac

La argentina sube contenido habitualmente a su cuenta de TikTok, donde suele dar consejos sobre cosmética o belleza, cuenta sus opiniones personales e incluso algunas storytimes. De esta manera, Reni, que cuenta con más de cuatro mil seguidores, ha solicitado la ayuda de los “argentinos viviendo en España o españoles viviendo en Argentina” para conocer el significado de algunos términos que ha escuchado a otros españoles.

Continúa añadiendo que necesita la traducción para poder explicarse y expresarse bien y justifica que “no estoy encontrando la traducción aquí en España y necesito que alguien que lo sepa me lo diga”. Así, la argentina expone las tres palabras a las que no encuentra el significado: “Primero que nada: prolijo. Segundo, turro o turra. Tercero, lindo, pero algo como en esencia, no lindo de alguien guapo, sino cuando dices qué linda que eres en esencia” expone Reni Frac.

De esta manera, algunos usuarios que visualizaron el video resolvieron sus dudas. En primer lugar, la palabra prolijo supone también confusión entre los españoles, ya que no es una expresión que se use por igual en todas las comunidades. Sin embargo, el usuario @vcvc334 asegura que “prolijo, si se utiliza, soy de la Comunidad Valenciana y se utiliza, y en el cole también ponen los profesores, “debes ser más prolijo”. Concretamente, la palabra es complicada y “depende en qué sitio se usa curioso, pulido u ordenado”, explica @dracaramello.

Por otro lado, la palabra turro o turra también es desconocida para algunos usuarios, pero @gabriela.leiva36 aclara que “se refiere a personas que siguen un estilo o música en particular. Por ejemplo, a los que le gusta la cumbia de barrios”. Más específicamente, a estas personas se las conoce como “cani” o “choni“.

Y finalmente, para la palabra linda no ha habido problema, pues es mucho más común. Según las palabras de @denixaitor, linda es una “bella persona” o “buena gente”. “Eres buena gente o eres una bellísima persona o simplemente eres una buena persona” afirma al final.

Igualmente, al final del video, la tiktoker argentina ha aprovechado los últimos segundos para preguntar sobre el humor argento. Y es que Reni se cuestiona si el resto de argentinos que se relacionan con españoles deben “explicar treinta veces los chistes“, porque “no se le entiende”. A lo que @noris7041 afirma que “es normal, el humor en cada sitio es diferente, incluso dentro de España”.