Carla Vigo confiesa el motivo por el que se resiste a escribir sus memorias: “A lo mejor me hacen algo, sería peligroso”

02/11/2023 Carla Vigo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Carla Vigo es uno de los miembros de la familia del rey —que no familia real— que más interés despierta entre los medios de comunicación. La sobrina de la reina Letizia ha sabido aprovechar su exposición pública y, aunque hasta ahora ha evitado desvelar intimidades sobre su vida que puedan incomodar en Zarzuela, lo cierto es que la joven se ha planteado plasmar sus 23 años de vida en un libro. Esas memorias, sin embargo, no se han materializado por varios motivos que hacen que hija de la difunta Erika Ortiz se resista a escribirlas, tal y como ella misma ha confesado.

El pasado fin de semana, la joven asistía a un evento en Madrid y, como de costumbre, atendió a los medios allí presentes para contar cómo está pasando el verano o cómo se encuentra su vida sentimental. En declaraciones a Europa Press, Carla ha desvelado que se ha planteado publicar sus memorias.

“Sí lo he pensado, pero creo que como haga eso, España se cae y a lo mejor me hacen algo a mí. No sé, sería un poco peligroso”, afirma la joven. Y agrega: “No sé cómo se lo tomaría mi familia, cómo lo tomaríais vosotros [la prensa]. Sería un poco raro. No sé si hacerlo, pero sí que me lo he planteado”.

En cuanto a sus planes para este verano, la sobrina de Letizia se confiesa una gran amante del mar, aunque no tiene previsto poder disfrutarlo este verano. “No sé si voy a poder ir mucho a la playa. No tengo planes de playa este verano”, ha asegurad

Al ser preguntada sobre el papel de Letizia como consorte de España, la joven se muestra incómoda y se limita a asentir a las afirmaciones del reportero, evitando pronunciarse sobre todo lo relacionado con la Corona.

“Mi corazón está contento”

Por otro lado, Carla Vigo también ha desvelado cómo se encuentra su corazón, aunque con cierta molestia por el interés que genera su vida privada. “¿Otra vez me hacéis esa pregunta?”, espetaba al periodista antes de responderle. “A ver, no sabría cómo decirte, pero mi corazón está contento. De momento no se le puede poner nombre”, explica la joven, que se define como “muy enamoradiza” y asegura que su relación va “poco a poco”. “Ahora estoy muy tranquila en ese sentido”, concluye.

Quién es quién en la familia de la reina Letizia: de su madre Paloma Rocasolano a su sobrina Carla Vigo.

En cuanto a sus planes para este verano, la sobrina de Letizia se confiesa una gran amante del mar, aunque no tiene previsto poder disfrutarlo este verano. “No sé si voy a poder ir mucho a la playa. No tengo planes de playa este verano”, ha asegurado.