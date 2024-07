Más de 100 españoles atrapados durante 48 horas en el aeropuerto de Tirana, en Albania: “La policía nos sacó del avión”

Españoles atrapados en Tirana

Su pesadilla comenzó el pasado martes 23 de julio, cuando el vuelo de la aerolínea WizzAir Tirana-Madrid, previsto para las 17 horas, comenzó a sufrir fuertes retrasos. Para una parte de los pasajeros, estos retrasos no eran nuevos, ya que en los días anteriores la aerolínea había cancelado varios vuelos a última hora, forzándoles a comprar de su bolsillo los billetes que deberían llevarles por fin a casa. Es el caso de Sandra Salpico, Andrea Mateo, Carlota de Matos y Laura Hernández, un grupo de amigas madrileñas que regresaba el lunes a España después de unas vacaciones en Albania. “Nuestro vuelo salía a las 17:15 horas hacia Pisa, pero lo retrasaron tanto que perdíamos la escala a Madrid y finalmente nos decidimos a comprar uno directo a la capital el martes a las 17:20, e hicimos noche en el aeropuerto”, cuentan a Infobae España.

Otro caso es el de Javier Lara, Jonathan Hirrazaba y Ángel Ortuño, que debían volar a Roma el martes a las 7h de la mañana. Sin embargo, su vuelo se canceló, y el siguiente que les ofrecía la aerolínea les hacía perder la escala a Madrid. “El personal del aeropuerto nos dijo que WizzAir solo se hacía responsable de llevarnos a Italia, por lo que pedimos el reembolso y compramos el que nos debía llevar directamente a Madrid”, cuenta Ángel Ortuño.

Los autobuses que les llevaron al hotel iban saturados, con gente teniendo que viajar de pie

Pero este nuevo billete tampoco les permitiría volver por fin a casa, ya que el vuelo se retrasó desde las 17h hasta la 1h de la mañana del miércoles. A esa hora, y entre aplausos y vítores sarcásticos de los turistas españoles, embarcaron en el avión y se prepararon para despegar. Sin embargo, en lugar de anunciar el despegue, el capitán abrió la megafonía para anunciar que el vuelo se cancelaba. ¿La razón? La tripulación había excedido las horas de trabajo establecidas por la empresa. Indignados por esta situación, algunos pasajeros se negaron a abandonar la aeronave, y fue la policía del país la que se encargó de desalojarles.

Una de las pasajeras que se negó a dejar la aeronave fue Yolanda Bernad. “Yo no quería bajarme de ese avión, avisaron a la policía para amedrentar, yo solo quería hablar con el capitán y no me dejaban, y tuvimos que bajar con tres o cuatro agentes”. Además, denuncia que al regresar al aeropuerto “no había ningún trabajador de la aerolínea” que les pudiera asistir, y algunos pasajeros acabaron siendo trasladados a diferentes hoteles en autobuses, pero otros tuvieron que hacer noche en los sillones de la terminal.

Una pesadilla

“Más que un paraíso, se ha convertido en una pesadilla”, asevera Yolanda. Y es que algunos sistemas de transportes aéreos todavía no han recuperado la normalidad desde la caída informática masiva del pasado viernes, que ha dejado retrasos, cancelaciones y problemas en vuelos de todo el territorio global.

Ante esta situación, los afectados han decidido crear un grupo de Whatsapp. Integrado por 100 de los afectados, ‘Tirados en Tirana’ actúa como medio de comunicación entre los pasajeros, en el que se informan del estado de sus reclamaciones y de las soluciones que les ofrecen por parte de la aerolínea.

El resto de vuelos del día despegaron con retraso

La solución que la aerolínea les ofreció al volver al aeropuerto fue un vuelo a Valencia el jueves 25, lo que les obligaba a permanecer en el país dos días más. Además, este vuelo ni siquiera estaba confirmado por la propia compañía en su app, lo que les hacía temer otra cancelación de última hora. Por ello, algunos optaron por comprar otros vuelos a modo de repuesto. “Como no nos fiamos de la solución, nos hemos comprado otros vuelos a Madrid con escala en Múnich, por unos 250 euros cada una”, precisa Andrea, una de las jóvenes madrileñas. Lo mismo ha hecho Yolanda, que hará escala en Frankfurt para llegar a la capital madrileña tras comprar unos billetes que les han costado unos 900 euros.

“Nosotros volvimos a solicitar el reembolso y compramos otros vuelos a Madrid con escala en París, ya que no confiábamos en absoluto en WizzAir. Hasta que nos llegue el dinero hemos tenido que pagar 300 euros de nuestro bolsillo para poder salir de aquí”, explica Jonathan.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Exteriores de España han explicado que no tienen constancia de esta problemática, pero que al no tratarse de una situación de emergencia o de catástrofe natural, no pueden brindarles asistencia. Este medio intentó recabar la opinión de la compañía, pero no obtuvo respuesta.

Sin ayuda

Durante estos tres días y dos noches, la aerolínea únicamente les dio un cupón por valor de 4,20 euros al día, que solo podía ser canjeado en una cafetería del aeropuerto. Este vale les daba la posibilidad de comprar un croissant (cuyo valor ascendía a 3,20 euros), o un donut y una botella de agua (4,15 entre ambos).

Al no haber ningún trabajador de la aerolínea en el aeropuerto de Tirana, toda la información que recibían les llegaba a través de emails o llamadas telefónicas que realizaba el personal del aeropuerto. Por ello, muchos no sabían si iban a recibir una habitación de hotel la segunda noche, y decidieron comprarla por su cuenta para evitar hacer noche en los escasos sillones de la terminal.

Españoles posan tras lograr subirse al avión el jueves

Finalmente, todos los pasajeros lograron llegar a casa, no sin dificultades. Los vuelos ofrecidos por la aerolínea a Valencia, Barcelona y Madrid despegaron el jueves, con varias horas de retraso. Los últimos en llegar fueron los que eligieron Atenas como destino para hacer la escala, pues sufrieron otro retraso que les hizo llegar a Madrid el viernes por la mañana. Además, los que tuvieron que volar a Barcelona y Valencia se vieron obligados a alquilar coches o autocares de madrugada para llegar a la capital.

Ahora deberán reclamar a la aerolínea una indemnización por las molestias sufridas, además de la devolución de todos los gastos que tuvieron que realizar en sus casi tres días de pesadilla en Tirana.