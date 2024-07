Estas son todas las causas por las que el SEPE te quita el paro

Entrada de una Oficina de Empleo. (Eduardo Parra / Europa Press)

El subsidio por desempleo, popularmente conocido como paro, es una prestación otorgada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que protege a las personas que, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su empleo de manera temporal o definitiva, o sufren una reducción de su jornada entre un 10 % y un 70 %. Para acceder a la ayuda se requiere, además de cumplir los requisitos que más adelante se indican, la cotización previa por desempleo de la persona trabajadora a la Seguridad Social.

Entre los requisitos para acceder a esta ayuda, se encuentran: estar afiliado y dado de alta en la Seguridad Social -o un régimen similar-, encontrarse en situación legal de desempleo, buscar activamente trabajo y aceptar una oferta adecuada en cuanto se pueda, inscribirse como demandante de empleo, y haber cotizado al menos 360 días en los últimos seis años.

Para emigrantes retornados que cotizaron al desempleo en España antes de emigrar, se requiere haber cotizado 360 días en los seis años previos a emigrar, sin que estos días se hayan usado en un derecho anterior, y no estar percibiendo prestación en otro Estado del Espacio Económico Europeo o Suiza. Los trabajadores agrarios eventuales, por su parte, deben haber cotizado 720 días y no haber llegado a la edad de jubilación. Además, no se puede realizar trabajo por cuenta propia o ajena a tiempo completo, salvo que lo permita un programa de fomento de empleo, ni cobrar una pensión incompatible con el trabajo.

Motivos por los que te pueden retirar la prestación por desempleo

Como explica el SEPE, los beneficiarios de la prestación por desempleo en España pueden dejar de recibirla por varias causas. En primer lugar, la prestación puede agotarse tras haber transcurrido el tiempo de su duración estipulada (que dependerá del tiempo que se haya cotizado). Otra razón es la compensación por cobros indebidos, es decir, cuando se debe dinero al SEPE.

Además, el inicio de un procedimiento sancionador de la Administración Pública puede implicar la suspensión de la prestación y, en este caso, se comunica al afectado mediante correo certificado. También existen causas de incompatibilidad, como comenzar a trabajar por cuenta propia o ajena, o el reconocimiento de alguna pensión u otra prestación económica de la Seguridad Social. Si se trata de un trabajo a tiempo parcial, es posible solicitar la compatibilidad de este empleo con la prestación de desempleo, aunque la cuantía de la prestación se reducirá proporcionalmente al tiempo trabajado.

Otro motivo por el cual se puede dejar de percibir la prestación es tener una clave de impago debido a no haber cobrado el mes anterior. En esta situación, es necesario acudir a la oficina de prestaciones correspondiente, solicitando cita previa por Internet o teléfono.

Cómo solicitar el paro

La solicitud debe presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes al último día trabajado, al retorno al país desde el extranjero, o a la excarcelación. Si la empresa pagó vacaciones no disfrutadas antes del fin del contrato, el plazo se extiende a quince días hábiles después del fin del período equivalente a las vacaciones.

El SEPE ofrece varias opciones para presentar la solicitud:

Sede Electrónica del SEPE: Para realizar el trámite en línea.

Oficinas de Prestaciones : Con cita previa solicitada en la sede electrónica o por teléfono.

Oficinas de Registro Público : Para quienes prefieren hacerlo de manera presencial.

Correo Administrativo: Vía postal para enviar la documentación requerida.

