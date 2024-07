El PSOE respalda a Sánchez tras su citación como testigo en el ‘caso Begoña Gómez’: “PP y Vox no se van a salir con la suya”

El juez del 'caso Begoña Gómez' cita a Pedro Sánchez como testigo el próximo 30 de julio.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha sido el encargado de hacer la primera valoración oficial a la decisión del juez instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, de citar a declarar el próximo 30 de julio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en calidad de testigo. “Todos los socialistas estamos hoy más que nunca detrás de Pedro Sánchez porque significa y representa la dignidad de la democracia. PP y Vox no se van a salir con la suya porque la democracia es más fuerte que ellos y de todas sus estrategias”, ha señalado en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

López también ha denunciado una “cacería política” contra la esposa del presidente por el hecho de ser la mujer de Pedro Sánchez. “Claro que hay algo poco ético, inmoral e indecente en este caso, que es todo este montaje. Es un montaje de la ultraderecha y la derecha contra el presidente del Gobierno. Es una persecución política intolerable de los que pretenden ganar en un tribunal lo que no consiguieron ganar en las urnas”, ha añadido este lunes.

El portavoz parlamentario socialista ha defendido que Gómez no declarara ante el juez el pasado viernes, ya que, “ante la nada, nada hay que decir”. Al respecto, ha recordado que hay dos informes de la Guardia Civil en los que no ve delito. Además, el fiscal no acusa a Gómez ni los testigos “le implican en nada”: “No hay caso. “¿Y de qué se le acusa? De nada porque no hay caso”, ha asegurado.

López ha pedido preguntar al juez por qué se investiga a Begoña Gómez, imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El exlehendakari ha recordado que, en España, “hacer una investigación prospectiva está prohibido y vetado por la doctrina y la jurisprudencia”. En este sentido, ha puesto en duda la legalidad de las actuaciones del magistrado de instrucción número 41 de Madrid de investigar, ya que ha acusado al juez de investigar a Begoña Gómez “desde que Sánchez es presidente a ver si encuentra algo”, lo que se conoce como una investigación prospectiva.

(Noticia en ampliación...)