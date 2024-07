Feijóo, tras la citación del juez a Pedro Sánchez en el caso Begoña Gómez, pide su dimisión y le reta: “Redacte su tercera carta”

El presidente del PP Alberto Nuñez Feijóo, y el coordinador general Elías Bendodo, este lunes. (EFE/ Zipi Aragón)

Pedro Sánchez tiene una relación epistolar con la ciudadanía. Este lunes ha saltado a la noticia de que el juez Juan Carlos Peinado ha citado al presidente del Gobierno como testi g o en el caso de su esposa, Begoña Gómez, y le tomará declaración en Moncloa. Y ante esta situación que desde el PSOE tachan de “montaje”, Alberto Nuñez Feijóo ha aprovechado para pedir su dimisión y sugerirle que “redacte su tercera y definitiva carta”, en referencia a las anteriores misivas.

Solo hay un precedente de un jefe del Ejecutivo que haya tenido que declarar ante un juez mientras estaba en el cargo: Mariano Rajoy. Fue el 26 de julio de 2017, dentro de la investigación del caso Gürtel que afectaba a la financiación irregular del PP. En aquel momento, Sánchez pidió la dimisión del dirigente gallego. “Señor Rajoy, sólo tiene un camino: dimitir”, apuntó. “Yo dimití para defender mis convicciones, ¿dónde están las suyas? Por dignidad, dimita”, insistió. Y ahora Feijóo le realiza la misma petición. “En nombre del partido mayoritario de España le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta”, ha instado Feijóo a Sánchez.

“Un ciudadano imputado tiene derecho a no dar explicaciones. Pero un Gobierno no”

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, Feijóo ha usado un tono duro contra Sánchez. “Tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado”, ha apuntado. Para el líder de los populares, el Gobierno suele “huir de toda explicación” en vez de rendir cuentas y pretende que los ciudadanos “rindan pleitesía”. “Pues no. Una ciudadana o un ciudadano imputado tiene el derecho a no dar explicaciones. Pero un Gobierno no”, ha sentenciado. “Debe de dar explicaciones a los ciudadanos siempre y más aún cuando estamos hablando de presuntas actuaciones de corrupción que llegan al Palacio de la Moncloa”, ha agregado.

El juez del 'caso Begoña Gómez' cita a Pedro Sánchez como testigo el próximo 30 de julio.

Sémper: “En la España sanchista el escándalo de hoy tapa el de ayer”

El portavoz del PP, Borja Sémper, se ha pronunciado sobre la citación del juez Peinado a Sánchez a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP. El popular ha asegurado que Sánchez, no ha dado explicaciones a los españoles hasta ahora sobre la investigación judicial que afecta a su esposa Begoña Gómez y ahora tendrá que darlas ante el juez tras haberlo citado como testigo. Según declaraciones recogidas por Europa Press, su partido espera que el Estado de derecho “funcione y actúe”.

Tras asegurar que “en la España sanchista el escándalo de hoy tapa el de ayer y el de mañana tapará el de hoy”, Sémper ha asegurado que el PP se “solidariza con el conjunto de los españoles que están abochornados y avergonzados ante este escándalo permanente y este escándalo diario”.

“Sánchez no ha dado explicaciones en el Congreso, no ha dado explicaciones ante los medios de comunicación. Las tendrá que dar ante un juez”, ha insistido, lo que le parece que es “una verdadera tristeza”.

También Sémper ha ironizado con la posibilidad de que Sánchez vuelva a escribir una tercera carta a los ciudadanos. “Estén ustedes atentos porque igual esta tarde tenemos una tercera carta que esperamos que sea la definitiva por parte del presidente del Gobierno”, ha apostillado.