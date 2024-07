Leonor deslumbra con su ‘look’ en los Premios Princesa de Girona mientras que Letizia y Sofía escogen temporadas pasadas

El Rey Felipe VI; la Infanta Sofía; la Princesa Leonor y la Reina Letizia en los Premios Princesa de Girona 2024.(Glòria Sánchez / Europa Press)

Los Premios Princesa de Girona celebran su 15.ª edición, fomentando la investigación, la creatividad artística, la innovación, la solidaridad y el talento emprendedor en jóvenes de hasta 35 años que buscan, a través de su trabajo y dedicación, generar un impacto positivo en la sociedad. De la misma manera, los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han llegado al Palacio de Congresos de la Costa Brava para homenajear a los premiados.

Para el acto, los looks escogidos por la Casa Real han dado mucho de lo que hablar. Ya que la reina Letizia ha decidido elegir un vestido y sandalias de tacón, dejando así de lado los conjuntos de pantalón y zapato plano que llevaba un tiempo vistiendo, debido a su enfermedad en su pie derecho. Con un diseño de estampado de tulipanes en blanco y negro de Carolina Herrera, el vestido de la colección pre-fall de 2018 cuenta con cuello redondo, manga corta, cintura ceñida y falda acampanada.

En cuanto a Leonor, la princesa ha elegido un vestido azul marino de la firma Self Portrait que se encuentra por un precio de entre 450 y 500 euros. Una opción muy poco habitual en ella, confeccionada en polyester con un encaje enterizo pero con forro en la zona del pecho y la falda. Mostrando así y dejando descubierta partes como el abdomen y la espalda.

Un color que no es la primera vez que la princesa viste, ya que en la última edición de los Premios Princesa de Asturias también optó por este tono. Aunque para esta ocasión, ha elegido un bolso clutch también en azul marino a juego con los zapatos: unos sencillos tacones de aguja.

Para completar el conjunto y seguir con la monocromía de este, ha elegido unos zafiros del joyero de su madre, la reina Letizia. Unos pendientes en forma de lágrima que están formados de tres pequeños diamantes. Se conoce poco sobre esta pieza, pero la primera vez que se pudieron ver fue en el concierto realizado para el 40º aniversario de la Constitución.

Sofía, un estilo totalmente opuesto

Por su parte, la infanta Sofía reciclaba look de la marca The Are que ya vistió en la graduación de Leonor en el UWC College de Gales. Y es que, muy fiel a su estilo discreto, este conjunto en color azul claro liso formado por un top y un pantalón hace un estilismo completamente diferente al elegido por su hermana.

Lo más destacado del look es la blusa de escote redondo que incluye fruncidos, mangas abullonadas con espalda cruzada y un pantalón palazzo de tiro alto. También ha apostado por unas bailarinas de color gris de piel sin tacón como zapato perfecto para la ocasión.

Algo totalmente distinto al conjunto elegido para el encuentro con jóvenes en los Jardines de Santa Clotilde de Lloret de Mar al que ha acudido con su hermana esta mañana. Y para el que ha vestido un conjunto azul royal, consistiendo en un vestido corto con escote en pico, corte en la cintura y mangas acampanadas de la firma Hugo, la línea juvenil de Hugo Boss, al que realizó algunas modificaciones para hacerlo más fluido y cerró el escote.

