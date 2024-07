Una española que vive en EEUU explica lo que más echaba de menos de España: “Andar y llegar al sitio donde quieres ir sin necesidad de coger el coche”

Captura de pantalla del video de @marionsfalomi. (TikTok)

Mariona, una española que ahora vive en Estados Unidos, ha vuelto para pasar unos días con su familia y sus amigos en España. La joven, conocida en TikTok como @marionsfalomi, ha compartido un emotivo video en el que cuenta todo lo que echa de menos de su país natal ahora que se ha mudado.

En un tono cercano y lleno de nostalgia, Mariona hace un recorrido por sus recuerdos y la esencia de su hogar. “Estoy viviendo en Estados Unidos, pero me he venido aquí a visitar a toda mi familia y amigos”, cuenta al principio del video. Uno de los primeros aspectos que menciona es la comida, un elemento cultural que une a las personas de manera especial. “Lo primero que hice cuando bajé del aeropuerto ir a comerme un plato de jamón ibérico”, confiesa, y añade que también extraña la comida de su madre, “nada mejor”, añade.

El encuentro con sus familiares y amigos es otro punto crucial en su relato. “Mis abuelos, mi familia, mis amigos, la gente. Las fiestas de pueblo, fiestas mayores que se llaman aquí”, añade Mariona en su lista, donde también incluye “ir andando por el pueblo y conocer a todo el mundo”. En su relato, también habla de cosas cotidianas del día a día: “Irme al mirador con mis amigas. Hablar de la vida. Ir a cenar a nuestro sitio favorito. Que no se escuche nada en la casa”.“Que mis amigos me llamen en cualquier hora y me digan bajá de casa que estamos aquí”, agrega.

Otros pequeños detalles que conforman su día a día en España no pasan desapercibidos. “Las cocacolas sin 500 miligramos de azúcar”, “sentarnos en un banco y charlar todo lo que queramos y que la gente no nos mire”, y “estar por la noche en el coche, por ejemplo en un parking, sin tener miedo de que te venga la policía a preguntar”, son ejemplos de cómo las normas sociales y la vida cotidiana difieren a ambos lados del Atlántico.

Los precios asequibles

Mariona también menciona la comodidad y accesibilidad de su vida en España. “Andar y llegar al sitio donde quieres ir sin necesidad de coger el coche”, y “Tomar cafés y no pagar 8 dólares, solo máximo 2 euros”, resalta con cierta incredulidad ante la diferencia de precios. De hecho, cuenta que en España va al supermercado y todo le parece barato.

El entorno natural de su hogar también recibe mención especial. “Observar las montañas desde mi cama. Escuchar el ruido del río desde mi casa”, narra Mariona, evocando la serenidad y belleza del paisaje español. El vínculo con los animales también aparece: “los perros de mis amigas”.