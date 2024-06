La Policía detiene a Carlos Navarro ‘El Yoyas’, 19 meses huido tras ser condenado por maltrato a su mujer y a sus hijos

Carlos Navarro, alias 'El Yoyas'.

La Policía Nacional ha detenido a Carlos Navarro, conocido como ‘El Yoyas’, huido desde noviembre de 2022, en l’Anoia, en Barcelona. Conocido por su participación en ‘Gran hermano’, fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por maltratar de forma continuada a su entonces mujer, la también exconcursante de ‘Gran Hermano’ Fayna Bethencourt. Sobre este delincuente pesa también una condena por hacer esto mismo, ejercer la violencia, contra los dos hijos en común de la pareja.

Un juzgado de Gran Canaria había emitido la orden de búsqueda y captura, pero no había rastro de él. No lo había hasta que un mes después de desaparecer concedió una entrevista a El Mundo, que pudo hablar con él y fotografiarle “en un paraje perdido”, relató el medio, en el que Navarro trataba de blanquear sus actos y victimizarse: “Tengo los bolsillos vacíos, estoy jodido” o “lo que más me duele es perder a mis hijos, ese amor que me han privado de darles y de recibir”, llega a afirmar, ataviado con una camiseta en la que se lee ‘La víctima soy yo, como muchos otros’.

Navarro no solo participó en ‘Gran Hermano’. Su repercusión en el concurso fue alta -ahí ya mostró su carácter violento, de hecho su apodo tiene su origen en una amenaza- y en años posteriores fue un rostro habitual de la televisión en programas como Crónicas Marcianas. También pasó por política, dando la cara por el Ciudadanos de Albert Rivera.

(Noticia en ampliación)