Los actos de celebración del X aniversario de reinado de Felipe VI: el glamour y la complicidad de Letizia y sus hijas y un emotivo homenaje

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, antes de la proyección de un videomapping por el X aniversario de la proclamación del Felipe VI. (José Ramón Hernando / Europa Press)

Este miércoles, 19 de junio, Felipe VI ha celebrado el décimo aniversario de su proclamación como rey de España. Un día sumamente histórico que ha estado cargado de actividades y momentos inolvidables, como la imagen familiar del soberano junto a la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Eso sí, la gran sorpresa de la jornada fue el inesperado discurso que hicieron la princesa de Asturias y su hermana después de que el soberano ofreciese un breve discurso y brindara con los invitados en el comedor de gala del Palacio Real.

El día continuó con diferentes actos a lo largo de la tarde. Las nietas del rey Emérito Juan Carlos I y la reina Sofía recorrieron la Galería de las Colecciones Reales junto a un grupo de 40 jóvenes, con quienes posaron ante las cámaras, perpetuando en el tiempo su visita guiada.

La princesa Leonor y la infanta Sofía durante un encuentro con jóvenes en la Galería de las Colecciones Reales (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Según lo previsto, la jornada finalizó con el concierto de la Unidad de Música de la Guardia Real llevado a cabo en la Plaza de Oriente, un acto que estuvo abierto al público y que prosiguió con la actuación del violinista de origen libanés Ara Malikian desde un balcón del Palacio Real. Entre los diferentes temas que formaron parte del repertorio destacan El viejo almirante, una marcha dedicada al rey Juan Carlos para ser empleada durante la revista a las tropas en los actos en los que presidía, o la marcha X aniversario de un reinado, compuesta por el coronel músico Fernando Lizana, quien ha dirigido la banda. También se estrenó Obertura rey Felipe VI, encargada al compositor alicantino Óscar Navarro, con un guiño a Asturias, la tierra natal de la reina Letizia, a través del sonido de la gaita.

Por último, se llevó a cabo una proyección de imágenes (videomapping) de unos cuatro minutos, sobre la fachada del palacio, en homenaje a los diez años de reinado del monarca. Felipe, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se posicionaron en frente a la puerta del Príncipe del Palacio Real para escuchar la actuación y visionar la emotiva proyección que les tenían preparados. Emocionados al visionar las imágenes, los cuatro se mostraron sumamente cómplices y cariñosos y, en varias ocasiones, se acariciaron y abrazaron. Orgullosas de sus progenitores, Sofía se refugió en su madre, mientras que Leonor hizo lo mismo con su padre, a quien estuvo sujetando del brazo en todo momento.

Deslumbrantes

Y en toda esta intensa jornada, un detalle que no pasó desapercibido fue el glamour que derrocharon Letizia, Leonor y Sofía a su paso. Si bien durante la mañana las tres acapararon los focos por sus llamativos outfits, por la tarde el protagonismo no iba a ser menor. La reina volvió a reciclar un look que ya ha lucido en ocasiones anteriores.

La esposa de Felipe VI sacó del fondo de su armario la falda plisada de color champán de Massimo Dutti, que usó por primera vez en 2020 en una actuación de flamenco contemporáneo en los Teatros del Canal de Madrid. La royal española combinó la prenda con un top sencillo de color negro y sin mangas, en otras palabras, un básico de armario. Eso sí, el toque de elegancia de su vestimenta lo tuvo el cinturón a tono con la camiseta, con hebilla grande cuadrada, que estilizó en gran medida su figura. Además, en sus pies llevó unas sandalias planas de color negro debido a su neuroma de Morton.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a sus hijas, la infanta Sofía y la princesa Leonor, en el X aniversario de proclamación del monarca (José Ramón Hernando / Europa Press)

Por su parte, la princesa Leonor hizo gala de un conjunto low cost de estilo lencero de Sfera conformado por una falta midi y un top con tirantes adornados con lentejuelas. Dos piezas que combinó con unos zapatos negros destalonados de Carolina Herrera, que utilizó en los Premios Princesa de Asturias, y una cartera Burberry de su madre. El conjunto de la heredera aún sigue disponible en la web de la tienda y se puede adquirir por el precio de 75,98 euros.

Por último, la infanta lució un look total white. La joven apostó por una blusa de hombros y cuello redondo de lentejuelas de la firma Claudie Pierlot y un pantalón flare del mismo tono. Un outfit que la benjamina de la familia complementó con unos cómodos zapatos de tacón ancho metalizados.

