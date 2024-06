La reina Letizia y la infanta Sofía reciclan ‘outfit’ y la princesa Leonor se inspira en su madre en el X aniversario de la proclamación de Felipe VI

Los Reyes, Felipe VI y Letizia , acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía en el X aniversario de la Proclamación de Su Majestad el Rey (POOL / Diego Radamés)

Han pasado diez años desde aquel 19 de junio de 2014 en el que el entonces príncipe de Asturias ascendía al trono tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I. Con motivo del X aniversario de la proclamación de Felipe VI, la familia real ha posado en el balcón principal el Palacio Real, desde donde relevo solemne de la Guardia Real.

Los festejos han comenzado con un desfile de tropas por la calle Mayor de unidades de los tres Ejércitos y la Guardia Civil que ha relevado a la Guardia Real, formada en el Patio de la Armería. Desde el balcón de la Armería, los reyes y sus hijas han sido testigos de este momento.

Si bien el principal protagonista de esta ocasión especial es el soberano, lo cierto es que los looks que han lucido la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, no han pasado desapercibidos. Eso sí, sus outfits han sido bastante sutiles con la idea de no eclipsar el gran momento de Felipe VI.

Los Reyes, Felipe VI y Letizia , acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía en el X aniversario de la Proclamación de Su Majestad el Rey

‘Outfits’ reciclados

La periodista ha optado por reciclar un conjunto azul turquesa de dos piezas del fondo de su armario y que ya ha empleado en otras ocasiones, como en los premios Mariano de Cavia, celebrados en julio del año pasado. Se trata de una pieza fabricada en seda por la firma Maksu, con blusa de escote asimétrico, sin mangas, y una falda midi de diseño pareo.

La tonalidad azul se ha convertido en el color preferido de Letizia Ortiz Rocasolano para las grandes ocasiones, pues lució el mismo color en la jura de la Constitución de la princesa Leonor. La reina ha completado su look con un calzado plano debido a su neuroma de Morton, con la idea de mitigar al máximo las molestias y el dolor que pueda causarle la lesión. Desde hace casi dos meses, la nuera de Juan Carlos I ha estado alternando deportivas barefoot de diferentes tonalidades. Sin embargo, en esta ocasión ha optado por unas sandalias bajas y cómodas de tiras en tonos dorados. Como accesorios, ha hecho gala de unos pendientes de joya de tamaño XXL y diseño gota en color azul y rosa.

Los Reyes, Felipe VI y Letizia , acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía en el X aniversario de la Proclamación de Su Majestad el Rey

Quien también ha tirado de armario ha sido la infanta Sofía, que ha llevado puesto un mono cut out que estrenó en los Premios Princesa de Asturias celebrados en Oviedo, celebrados el pasado mes de octubre. Una prenda de la firma sevillana Cardié Moda y que pertenece al modelo Ari de la colección Perseidas. La pieza es de color azul marino combinado con el estampado efecto tie-dye en morado, rosa fucsia y azul. El cut out en los laterales se cubren con un top palabra de honor, confeccionado en un crepe de calidad con elastano para mejor ajuste al cuerpo.

Leonor hace un guiño a su madre

La princesa de Asturias se ha decantado por lucir un traje de dos piezas de la firma Roberto Verino. Una elección con la que ha hecho un guiño directo a su madre, quien acostumbra a lucir este tipo de estilismos. De hecho, ha sido su gran apuesta en sus últimos eventos públicos.

De corte sastre y patrón minimalista, Leonor ha llevado un conjunto conformado por americana y pantalón de vestir en tonalidad roja. Se trata de una prenda confeccionada en un tejido de crepe y que ha combinado con un top. La chaqueta es de estilo clásico y presenta un cierre frontal con un único botón, hombros marcados, manga larga, bolsillos laterales con solapas de muescas y largo regular. Del mismo tono es el pantalón de talle alto, perneras amplias y detalle de pinza en la parte frontal.

La reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el X aniversario de la proclamación de Felipe VI

El outfit de la heredera es aún colección actual del diseñador gallego. La americana se cuesta 370 euros mientras que el pantalón 180 euros. Leonor ha complementado su estilismo con la insignia Toisón de Oro, que también lucía Felipe en la solapa de su chaqueta. Además, la joven de 18 años ha llevado los pendientes favoritos de la reina Letizia, pues ha lucido el modelo Needle I Am de la fima Gold & Roses, realizados en oro rosa, diamantes y rubíes.

Relevo solemne de la Guardia Real con motivo del X aniversario de la proclamación de Felipe VI