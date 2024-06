Quince días durmiendo frente al despacho de la directora general de la Agencia Tributaria: “De aquí salimos con una victoria o morimos en el pasillo”

Varios de los delegados sindicales acampados en el pasillo del despacho de la directora general, con las colchonetas donde duermen

“De aquí salimos con una victoria o morimos en el pasillo”. Así de contundente se muestra Francisco Tamargo junto a la colchoneta que utiliza para dormir. Él, delegado de CCOO en la Agencia Tributaria, lleva 15 días acampado en la quinta planta del organismo público, en su sede central de la calle Infanta Mercedes de Madrid. Le acompañan otros compañeros de los sindicatos UGT, CSIF, SIAT y CIG, que han montado una tienda de campaña, han colocado sillas, bolsas de comida y aseo, un calendario que contabiliza los días de protesta, y todo tipo de parafernalia sindical junto a la puerta de la directora general, Soledad Fernández. Esta les saluda educada y pacientemente todas las mañanas y sortea los bártulos y las camas hinchables para poder entrar en su despacho. Todo muy surrealista. Pero nadie se mueve de allí hasta que se llegue a un acuerdo. Es la consigna.

Para todos ellos, la batalla que han comenzado “es de vital importancia” para “que nos dejen de tomar el pelo”, ya que aseguran representar el futuro de unos 22.000 empleados de la Agencia Tributaria. Pero para entender por qué hay varios delegados sindicales acampados frente al despacho de la directora general (todos son delegados para que no haya represalias) hay que remontarse al año 2007. Entonces se aprobó un acuerdo para el desarrollo de la carrera profesional. En la Agencia Tributaria hay cuatro subgrupos de clasificación de funcionarios: el C2 (que incluye a los auxiliares administrativos), el C1 (agentes tributarios, administrativos y agentes de vigilancia aduanera), el A2 (técnicos de Hacienda, ejecutivos de vigilancia aduanera y técnicos de informática) y el A1 (cuerpo superior de vigilancia aduanera e informáticos). Cada una de estas cuatro categorías tiene siete tramos salariales.

Por ejemplo, en la C1, que actualmente incluye a 10.224 empleados, los siete tramos oscilan entre los 1.582 y los 2.223 euros mensuales (sin contar antigüedad y productividad). Los de la A2 (9.913 empleados) ganan entre 2.132 y 3.424 euros mensuales. El acuerdo firmado en 2007 programaba una subida salarial (el paso de un tramo a otro) en función de los años que se llevaban en el puesto. Pasar del tramo 0 al 1 solo conlleva cumplir un año, para ir del tramo 1 al 2 había que estar otros cuatro años, del 2 al 3 cinco años más, del 3 al 4 otros cinco, del 4 al 5 había que sumar también cinco años y finalmente del 5 al 6 los últimos cuatro años. Es decir, 24 años de carrera para completar todos los tramos y pasar de ganar (si eras C1) 1.582 a 2.223 euros al mes. El acuerdo se cumplió en 2008 y 2009, pero en 2010 la crisis económica era ya galopante y Europa obligó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a implantar fuertes medidas de austeridad y la carrera profesional fue una de las damnificadas.

Tramos congelados desde 2010

“Los tramos están congelados desde 2010″, explica Tamargo, aunque hubo una especie de reclasificación en 2018 y 2019 para actualizar algunos salarios, ya que se daba la circunstancia que muchos funcionarios estaban cobrando menos que sus compañeros que se jubilaban. Así, los del tramo 1 pasaron al 3 y pudieron mejorar un poco retributivamente. Pero ya está. “Ya puedes cumplir los cuatro años obligatorios para pasar del tramo cinco al seis, que no se mejora tu sueldo”, señalan los sindicatos convocantes. Hay un sexto sindicato en la Agencia Tributaria, Gestha, que solo representa a los técnicos de Hacienda (grupo A2), aunque es el primer sindicato en número de votos en las elecciones, que no firmó el acuerdo de 2007 porque “solo era un pacto retributivo, no analizaba las funciones de cada puesto y nosotros buscábamos un objetivo superior, el cumplimiento de la Disposición adicional cuarta de la Ley 36/2006 como paso intermedio para la creación del cuerpo superior técnico de Hacienda”. De hecho, Gestha no respalda las protestas que están llevando a cabo el resto de sindicatos. ¿Por qué?

Los sindicatos han empapelado los pasillos de la sede de la Agencia Tributaria con carteles de 'se busca' con la foto de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero

“El acuerdo de carrera lleva, en realidad, 15 años sin aplicarse, salvo las medidas extraordinarias de 2018 y 2019. Y el resto de sindicatos nunca ha protestado, pero lo hacen ahora porque lo que realmente les molesta es que la Agencia Tributaria quiere modificar uno de los puntos de acuerdo de carrera que sí se estaban cumpliendo: la reserva de localidad o provincia”, señalan desde Gestha. ¿Qué dice este punto referido a la promoción interna? “En los supuestos de acceso a cuerpos o escalas de subgrupos C1 y C2, el funcionario que acceda al nuevo cuerpo podrá permanecer voluntariamente en su localidad de destino actual. En los supuestos de acceso al subgrupo A2, en aquellos casos en los que así lo aconsejen las necesidades de organización, la Agencia Tributaria podrá determinar que el funcionario permanezca en su localidad de destino o bien ser destinado a otro puesto en el mismo ámbito provincial en el que estuviera prestando servicios.”

Pero esto ahora se acabó. La dirección de la Agencia ha anunciado a los sindicatos que se modificará esta reserva de plaza en la provincia porque hay delegaciones que están sobredimensionadas y otras que necesitan más personal. Por eso ahora solo aplicará esa reserva de destino a aquellos empleados que promocionen y lleven un mínimo de tres años en su plaza. Los que no alcancen ese mínimo de años podrán ser destinados a otras Delegaciones si “así lo aconsejan las necesidades de organización”. CCOO, SIAT, UGT, CSIF y CIG reconocen que esto también es un punto de conflicto, pero no el único. “Hay que reactivar el acuerdo de carrera, negociar un nuevo convenio colectivo para el personal laboral de la Agencia Tributaria que está denunciado desde 2022, hablar de un incremento retributivo de los fijos discontinuos, diseñar un modelo propio de teletrabajo, negociar un nuevo reparto de todas las productividades y declarar a los compañeros de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo.”

Protestas este 19 de junio

“En realidad hay un enfrentamiento entre los trabajadores de la Agencia Tributaria por la movilidad geográfica, que debería asignarse con criterios de igualdad, mérito y capacidad. Hasta ahora, se estaba privilegiando a los recién incorporados al cuerpo técnico frente a los que acumulan muchas más méritos, tanto de antigüedad como de trabajo técnico desarrollado. La Agencia debería evolucionar a un sistema de concurrencia competitiva por los puestos”, señala José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Los sindicatos han convocado una protesta en toda España este 19 de junio, en el tramo final de la campaña de la Renta, frente a todas las sedes de las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria, de 11:00 a 11:30 horas. Habrá concentraciones en A Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Logroño, Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Madrid, Toledo, Valencia, Palma de Mallorca, Badajoz, Murcia, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria. Quizás en esa hora y media la directora general pueda pasear tranquila por el pasillo de su despacho mientras sus trabajadores se manifiestan en la calle. “Porque seguiremos acampados hasta llegar a un acuerdo. Aunque por la noche nos apaguen las máquinas de ‘vending’ para no poder comprar comida y bebida. Que no se preocupen. Ya nos traemos nosotros el desayuno y la cena”, señala contundente Tamargo.