Verónica Blume confiesa que sufrió trastorno alimenticio en su mejor etapa como modelo: “Quería morirme en vida”

Verónica Blume eb la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid (Josefina Blanco / Europa Press)

Jon Sistiaga ha tenido la oportunidad de entrevistar a cuatro grandes estrellas del mundo de las pasarelas en su espacio Otro Enfoque, emitido en Cuatro. Judit Mascó, Vanesa Lorenzo, Verónica Blume y Laura Ponte se han sentado junto al presentador de televisión para someterse a una serie de preguntas que sacaran a la luz cuestiones hasta ahora desconocidas sobre sus vidas.

Las cuatro invitadas vivieron unos años en los que gozaban de una fama internacional destacable. Pero, aquel auge en el mundo de las pasarelas, trae consigo una gran presión. Es por ello que el reportero de guerra se ha interesado por indagar en cómo manejaron ellas la fama de la que gozaban en esa época. “¿La responsabilidad os llevó a momentos en donde casi os rompéis? ¿Alguna petó?”, ha expresado Sistiaga.

Judit Mascó, Verónica Blume, Vanesa Lorenzo y Laura Ponte junto a Jon Sistiaga en 'Otro Enfoque' (Mediaset)

La primera en lanzarse a contestar la pregunta ha sido Verónica Blume, quien ha asegurado que la situación la llevó al límite. “Yo peté. Era muy consciente de que formaba parte de un grupo privilegiado, pero no me identificaba con ello. Trabajaba como modelo, pero nunca me he sentido modelo ni modélica de nada. Me parece un agobio ser modelo, no quiero ser modelo de nada”, ha afirmado la alemana de orígenes uruguayos.

Para ella, estar en las pasarelas era una especie de personaje al que daba vida para cumplir con los requisitos de su profesión, pues cuando llegaba a casa después de cumplir con sus labores, se lavaba la cara y volvía a ser ella. “No supe encajar bien eso que yo sentía como un peso”, ha desvelado en el formato de Mediaset, poco antes de sacar a la luz la vía que encontró para hacer frente a la situación.

“Un clic mental”

Incapaz de hacer frente a la situación, Verónica Blume ha contado que su forma de canalizarlo fue a través de un trastorno de conducta alimenticia (TCA) “muy bestia”. “Fue mi gran secreto durante diez años”, ha admitido la modelo, añadiendo que, en ese momento, no es que buscase una figura más estilizada, sino que el no saber “gestionar la vida” le llevó a ello.

Verónica Blume en 'Otro Enfoque' (Mediaset)

“Me quería morir en vida. Con un desorden alimenticio te estás suicidando en vida y haciendo ver que todo está bien...”, ha confesado Blume, quien en aquellos años no desveló esta realidad a nadie. Pese a que ha llovido mucho desde entonces y que su vida ahora es bastante diferente, lo cierto es que traer su desorden alimenticio al presente sigue generándole una gran angustia.

“Todavía me late el corazón muy rápido y delante de ellas también. Es una realidad que me va a acompañar para siempre, hay un clic mental. Todavía es muy fuerte para mí hablar de ello, pero siento que es muy sano hablarlo. No hacer falta ser modelo”, ha manifestado, haciendo referencia a que no es imprescindible estar en el mundo de las pasarelas para sufrir un trastorno alimenticio, un tema que parece ser ‘tabú' en la sociedad actual. Verónica Blume ha asegurado que su vida cambió cuando se quedó embarazada. Fue entonces, cuando introdujo el yoga en su vida y empezó a ver cambios positivos en su día a día.