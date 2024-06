Así ha sido el debate para las elecciones europeas en RTVE

Los candidatos para las elecciones europeas y los reguladores del debate de RTVE. (Alberto Ortega - Europa Press)

Junts y ERC abren el debate en catalán y el PP les recuerda que con el PSOE negocian sin pinganillos

El candidato número 3 de Junts a las elecciones europeas, Alex Sarri, y la cabeza de lista de la coalición Ahora Repúblicas, Diana Riba (ERC), han abierto el debate de RTVE de las elecciones europeas hablando en catalán, a lo que la dirigente del PP Dolors Montserrat les ha replicado que, cuando negocian con el PSOE, lo hacen “sin pinganillos”.

El debate lo ha abierto Sarri defendiendo la independencia de Cataluña y su reconocmiento como el Estado número 28 de la Unión Europea, y por ello considera muy importante intervenir en catalán en este debate realizado en Madrid.

Frente a ello, la cabeza de lista del PP, Dolors Montserrat, ha hablado de “hipocresía” asegurando que, cuando los independentistas catalanes negocian la amnistía con el PSOE lo hacen “sin pinganillos”.

También Diana Riba, de Ahora Repúblicas, ha defendido el uso del catalán y las demás lenguas cooficiales en este debate, aunque luego se ha pasado al castellano, al igual que la cabeza de lista de a Coalición por una Europa Solidaria, Oihane Agirregoitia, del PNV, que ha usado el euskera para comprometerse con el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas.

Sumar y Podemos denuncian la guerra en Palestina y Montero reta a Ribera a que lo llame “genocidio”

Sumar y Podemos han aprovechado el debate electoral de RTVE para las elecciones europeas para referirse al conflicto en Palestina y denunciar lo que consideran un “genocidio” por parte de Israel, y la candidata de los ‘morados’, ha retado a la socialista Teresa Ribera a que “reconozca” ese genocidio, pero la vicepresidenta ha declinado el envite.

Asimismo, Montero ha recriminado a Ribera que el Gobierno esta mañana haya anunciado que se suma a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio y que, “minutos más tarde” el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, “haya dicho que no toma partido” y que “España se mantiene neutral” entre un Estado “genocida” y un “pueblo masacrado”, ha señalado.

Por su parte, Ribera ha respondido que el “asunto del genocidio” está en el debate y que por eso España se ha sumado a Sudáfrica. “Estamos en el lado correcto de la historia”, se ha limitado a decir.

De su lado, la candidata de Sumar, Estrella Galán, ha arrancado su intervención pidiendo a las fuerzas políticas presentes en el debate de RTVE que hagan una condena firme y determinante por el “genocidio” que está ocurriendo en Palestina, recordando el bombardeo que esta mañana Israel ha ejecutado en una escuela de la UNRWA en Gaza y que ha dejado al menos 40 muertos.

Sumar urge al PSOE ser “más zurdos” con las leyes y no con cartas de Sánchez

La candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, ha aprovechado el debate organizado por RTVE para exigir al PSOE, su socio de coalición en el Gobierno, que sea “más zurdo” con las leyes y no con las cartas, haciendo referencia las cartas a la ciudadanía publicadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Señora (Teresa) Ribera, tenemos que ser zurdos en las leyes y no en las cartas, tenemos que ser zurdos en el BOE”, ha reprochado a la vicepresidenta socialista durante su intervención.

A su juicio, lo que tiene que hacer el Gobierno es poner fin al “secuestro del PP” al Consejo General del Poder Judicial y para eso lo que hay que hacer es “avanzar con medidas progresistas”. “No hay forma de negociar con un PP en brazos de la ultraderecha”, ha insistido para posteriormente situar a su formación como la opción “correcta”.

Galán también se ha dirigido a la candidata socialista durante el bloque de medio ambiente y economía para reclamar a Ribera “ser más firmes” en la revolución ecológica y no bonificar a los grandes oligopolios. No obstante, la candidata del PSOE no ha querido entrar en la confrontación con su socio de Gobierno.

Montserrat afea a Ribera que “señale” al juez Peinado y la ministra le acusa de “tomar el pelo” con el CGPJ

La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha afeado este jueves a la candidata socialista, la vicepresidenta Teresa Ribera, que haya “señalado” a jueces, como Juan Carlos Peinado, que investiga la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a lo que la también ministra de Transición Ecológica ha replicado acusado al PP de llevar “cinco años tomando el pelo a los españoles” por su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Casi al inicio del Debate a 9 de RTVE, Montserrat ha reprochado a Ribera ese señalamiento al juez que investiga a Gómez y la ha retado a “rectificar”. “Puede o estar al lado del Estado de Derecho o con el argumentario de Moncloa. Rectifique por salud democrática”, le ha pedido.

Lo que ha conseguido es que Ribera lamentara “profundamente que todo el programa del PP se centre en una denuncia falsa de un grupo ultraderechista que se llama Manos Limpias” y que le mentara al comisario de Justicia, Didier Reynders, a quien los ‘populares’ propusieron como mediador para la negociación de la renovación del CGPJ.

SE BURLAN HASTA DE REYNDERS

“Señora Montserrat es muy difícil reclamar respeto a los jueces cuando se burlan hasta del comisario Reynders”, ha apuntado, para a renglón seguido reprochar al PP que lleve “cinco años tomando el pelo” a la ciudadanía con este asunto.

En otro momento, la cabeza de lista del PP se ha quejado de Ribera lleve “toda la campaña con la matraca” de que su partido “no tiene proyecto y lo basa todo en el fango, lo ultra, lo radical”.

“Quiere que hablemos de fango pues vamos a hablar de fango: fango es mandar dos cartitas a la ciudadanía y señalar a los jueces para tapar la corrupción que le rodea, bulo es mentir a los españoles para llegar al poder”, ha indicado, sacando a colación también la Ley de Amnistía.

EN LA UE NO GUSTAN LOS GOBIERNOS RODEADOS CORRUPCIÓN

Además, ha avisado a su contrincante socialista de que “a Europa no le gustan los gobiernos que están rodeados de corrupción” y que, lo que pide la UE es “incrementar las penas en los delitos de corrupción”, justo lo contrario de lo que ha hecho el PSOE.

De su lado, Jordi Cañas, de Ciudadanos, ha incidido en que las elecciones del domingo “no van de Sánchez o Feijóo, ni de Begoña o de Koldo”. Eso sí, ha aprovechado para dar un consejo de política nacional a la representante del PP.

“Quizá no deberíais estar preparando una moción de censura con estos que estáis acusando de traidores y de golpistas, más que nada por no confundir a la gente”, le ha soltado, después de que Feijóo no cerrara la puerta a utilizar ese instrumento en el futuro aunque para que triunfe requiera los votos de los de Carles Puigdemont.

Irene Montero vincula a “los fascistas” de Vox con Irán y Putin y Buxadé la llama “liberavioladores”

La cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas ha atacado este jueves a su homólogo de Vox, Jorge Buxadé, y a “los fascistas” de su partido, acusando a esta formación de haber sido financiada por Irán y tener vínculos con la “oligarquía putinista”, también le ha llamado “racista” en varias ocasiones, a lo que él ha replicado tachándola de “liberavioladores” y echándole en cara la ley del ‘sólo sí es sí’.

Estos encontronazos entre Montero y Buxadé han tenido lugar durante el Debate a 9 de RTVE. La exministra de Igualdad ha aprovechado uno de sus primeros turnos para “decirles algo a los fascistas” y recriminar al candidato de Vox que se quejen “del globalismo” cuando, a su juicio “no hay nada más globalista que Vox”

GLOBALISMO DE LOS RICOS

“Fueron ustedes fundados con un millón de euros de Irán, otra de las fundaciones que participó en su impulso tiene miembros de la olarquía putinista, un ‘think tank’ financiado por HSBC, por Goldman Sachs... A ustedes el globalismo de los ricos, de los oligarcas fachas, les encanta, es de hecho de lo que viven”, le ha espetado Montero. “Pero ¿qué dices?”, le preguntaba Buxadé desde su atril.

Cuando el candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas, le ha echado en cara que nunca hablara de la guerra de Ucrania ni de la invasión promovida Putin, Montero ha dicho que el presidente ruso es “un criminal”, pero ha recomendado a Cañas que le preguntara sobre este mandatario a Buxadé.

También se han enfrentado en el bloque sobre inmigración, cuando Montero --y también otras participantes en el debate como la representante de ERC, Diana Riba--, han llamado “racista” al eurodiputado de Vox.

SUELTAVIOLADORES

“Te llamo racista porque eres un racista y te lo voy a decir cada vez que digas una cosa racista”, ha dicho Montero, recibiendo como respuesta el apelativo de “sueltavioladores” y una nueva mención de Buxadé a la Ley del ‘sólo sí es sí’.

Cada vez que el candidato de Vox sacaba ese asunto, la exministra reinvindicaba “la lucha de las mujeres” y el feminismo y recalcaba que es Vox quien lleva en sus listas “condenados por violencia machista”. “Y vosotros lleváis asesinos ¿no llevabais una asesina por Ávila?”, ha contraatacado Buxadé.

Montero también ha defendido ante el candidato de Vox que en España “no sobran migrantes” sino “fondos buitre” como los que, a su juicio, apoya Vox. “Los fondos buitre que se vayan a robar a otro sitio”, ha zanjado.

Ribera reivindica la paz en Palestina con reglas de la ONU y Sumar le desafía a romper relaciones con Israel

La candidata socialista a las elecciones europeas, la vicepresidenta Teresa Ribera, ha hecho gala de que su formación es la “más interesada” en conseguir la paz reivindicando la defensa del orden internacional bajo las reglas de Naciones Unidas, mientras que la candidata de Sumar, Estrella Galán, le ha retado a romper las relaciones diplomáticas de forma inmediata con Israel.

En el bloque de política exterior en el debate a 9 de RTVE para las elecciones europeas, Galán ha saludado el “paso importante” que el Gobierno ha dado este jueves en relación con Palestina sumándose a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel, si bien ha manifestado que “hay que ser valientes” para embargar armas, sancionar a nivel europeo y romper las relaciones diplomáticas con Israel. “Queremos ver a Netanyahu sentado en un banquillo y juzgado por crímenes de guerra”, ha apostillado.

Al respecto, la candidata de Sumar ha puesto de relieve, entre otros desafíos, que la Unión Europea tenga presente en toda la política exterior a Palestina, Ucrania y también al “olvidado pueblo Saharaui, que es además una responsabilidad española”, para que no desaparezca de la agenda europea.

En su turno de réplica, Ribera ha asegurado que en el PSOE son “los primeros interesados” en la paz y “en entender que la defensa del orden internacional, del derecho internacional basado en reglas del papel de Naciones Unidas y su secretario general de la defensa de los derechos humanos es capital”.

Al hilo, ha admitido que Europa y el mundo están enfrentando situaciones “tremendas, muy complicadas” y cerca de las fronteras europeas, por lo que ha hecho hincapié en el fortalecimiento de Europa y de la diplomacia alabando la labor del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, como “voz única” al haber convocado una conferencia explícita específicamente dedicada a la situación de Gaza y Palestina.

“Debe hacerse con independencia de cual sea el territorio en el que se está cuestionando el orden internacional en Ucrania, por supuesto, pero también en Gaza. La coherencia es siempre capital y en caso de duda siempre es bueno respaldar lo que ha dicho el secretario general o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, ha apostillado.

PSOE, Sumar y Podemos cargan contra la xenofobia de Vox, mientras que PP y CS defienden inmigración ordenada

Las candidatas a las elecciones europeas del PSOE, Sumar y Podemos han criticado duramente el lenguaje “racista y xenófobo” del cabeza de lista de Vox, Jorge Buxadé, quien ha insistido en más de una ocasión en vincular la migración ilegal con criminalidad. Por su parte, PP y Ciudadanos han incidido en asegurar unas “fronteras más seguras” y una inmigración legal y ordenada.

En el bloque de migración en el debate de RTVE para las elecciones europeas, la candidata de Sumar, Estrella Galán, quien fue ex directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha lamentado el pacto migratorio aprobado en Europa que, a su juicio, “agrava la tragedia humana, y ha reprochado a Buxadé “sus mentiras y odios” contra las personas migrantes, “con esloganes que rompen la convivencia”.

El cabeza de lista de Vox ha tirado de las subvenciones que recibió el CEAR, unos 96 millones de euros que, según ha dicho, “no han ido a ayudar” pues se ha destinado el 50% en salarios. Además, ha vuelto a vincular la inmigración ilegal con la criminalidad, momento en el que Irene Montero (Podemos) le ha calificado de racista. “Vulnera los derechos humanos”, ha afeado al dirigente del partido de Santiago Abascal.

En otro punto, Ribera ha compartido las palabras de Montero al señalar que “no es admisible el tono xenófobo y racista” de Vox durante el debate. “No es admisible trabajar sobre la base del odio y levantamiento de muros”, ha sentenciado la vicepresidenta, para después defender el pacto migratorio y el principio de solidaridad, también en Andalucía y Canarias, dos comunidades que “no deben asumir por si solas” la llegada de migrantes. Ahí ha reprochado a Dolors Montserrat que el resto de las CCAA del PP no ayuden a estas dos regiones.

Al hilo, la candidatas ‘popular’ ha defendido que Europa “necesita tener unas fronteras más seguras”, recalcando la lucha contra las mafias y con el foco a “una inmigración legal, ordenada, vinculada a un empleo y, sobre todo, integrada, que defiende los valores europeos”. La candidata del PSOE también ha recriminado a la ‘popular’ que “copie” a Vox en este asunto “también en las palabras y en los hechos”.

Montserrat también ha pedido a la candidata del PSOE que apoye a de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, mientras que Ribera le ha exigido al PP una disculpa después de que, a juicio de la vicepresidenta, Alberto Núñez Feijóo “cuestionara” el informe de la UCO en la investigación del caso que afecta Begoña Gómez durante una entrevista radiofónica.

INMIGRANTES EN GALAPAGAR

Mientras tanto, Irene Montero ha cargado contra el pacto europeo por la migración, insistiendo en su derogación, para criticar después de que lo que sobra en Europa son “los fondos buitres, especuladores y las grandes corporaciones extranjeras que no saben ni donde está España”.

En otro punto, Jordi Cañas, de Ciudadanos, ha reprochado esta visión, insistiendo que “este país (España) no puede acoger a todo el mundo”, incluso ha reprochado que ver la situación de la migración “cuando vive en Galapagar” --en referencia a la vivienda de Montero-- es “diferente” a cuando se está en un barrio obrero.

Al respecto, la candidata de Ahora Repúblicas, Diana Riba, ha afeado las palabras de Cañas al ironizar que El Born de Barcelona sea un barrio trabajador, a lo que el representante de Ciudadanos le ha espetado: “Tengo yo más migrantes en la puerta de mi casa que tú en la tuya, seguro”.

ERC CONTRA JUNTS

No ha sido el único choque del bloque que ha protagonizado la candidata de Ahora Repúblicas. Riba ha afeado que la Unión Europea “regale 400 millones” a países como Marruecos o Mauritania para que hagan ellos las vulneraciones de DDHH. Así, ha metido en el mismo saco a PP y Vox con Junts+, señalando que también defiende seleccionar migrantes.

Dicho esto, Aleix Sarri de Junts+ ha exigido una rectificación y unas disculpas, al tiempo que ha subrayado después que Cataluña debe poder controlar la migración como hacen otros estados de la Unión Europea. “Al Govern catalán parece que le da miedo tener estas competencias. Somos independentistas y queremos que todas las competencias sean gestionadas por y desde Cataluña”, ha zanjado.

El PP pide medidas para evitar que los prófugos campen a sus anchas y Vox habla del “casoplón” de Puigdemont

La candidata del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha abogado por una reforma en Europa para evitar que los “prófugos de la justicia campen a sus anchas”, haciendo referencia al líder de Junts, Carles Puigdemont, mientras que desde Vox, Jorge Buxadé, ha cargado contra la formación independentista por el “casoplón” de su líder.

Ha sido este jueves durante el debate electoral organizado por RTVE con los candidatos de las principales formaciones donde PP y Vox han aprovechado para hacer mención al dirigente independentista. Monserrat, ya en su primera intervención ha asegurado que desde el PP van a “defender” el Estado de Derecho frente a aquellos que le entregan España a un “prófugo” de la justicia, haciendo referencia a los pactos del PSOE con la formación de Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez.

Sin embargo, durante el bloque de política exterior y defensa, la candidata ‘popular’ ha avanzado que la intención de su formación es “reformar la euroorden para que los prófugos de la justicia no campen a sus anchas” y que también propondrán que el delito de traición que sea un eurodelito.

Frente a ello, la candidata de Ahora Repúblicas, Diana Riba, ha respondido a la propuesta del PP ironizando con que en el bloque de política exterior se hable de Cataluña. En concreto, Riba le ha recordado a la ‘popular’ que la Comisión ya se pronunció sobre la euro orden y dijo que era un sistema que “funcionaba perfectamente y que no aceptaba sus recomendaciones”. Tambien el representante de Junts, Alex Sarri, ha dado por seguro que los ‘populares’ “fracasarán” y no habrá delito de alta traición.

TIENE QUE ESTAR EN LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES

Aunque el PP no ha sido el único partido en hacer referencia a Puigdemomt. El candidato de Vox, Jorge Buxadé, también ha aprovechado algunas de sus intervenciones durante la noche para censurar la “mansión de Puigdemont a 20 kilómetros de Bruselas”. Para ello Buxadé ha mostrado a los espectadores una foto del dirigente catalan con el edificio de fondo.

“Puigdemont, un fugado, un golpista, quien ha cometido los mayores crímenes contra la nación y contra los españoles, lleva cinco años en Bruselas, y la Unión Europea nos ha fallado”, ha sentenciado.

Ante la acusación, el representante de Junts, Alex Sarri, ha acusado al candidato de Vox de ser un poco “franquista” con sus acusaciones hacia la vivienda de Puigdemont, la cual además, ha asegurado que se ha pagado con dinero “privado”.

Posteriormente, Buxadé ha cargado contra el PSOE por haber “entregado el Código Penal a los prófugos” y ha remarcado que donde tiene que estar Puigdemont “y todos su compañeros de delito” es siendo juzgados en los tribunales españoles.

También el candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha querido censurar los pactos con la formación de Puigdemont defendiendo que Europa no es un lugar donde se amnistía a unos delincuentes para embestir a un presidente. “La Europa que queremos no es un sitio donde por siete votos se amnistía a unos delincuentes y unos fugados de la justicia”, ha incidido.

JUNTS: “DÉJENNOS EN PAZ”

De su parte, el número 3 en la lista de Junts, Aleix Sarri, ha lamentado que ni el candidato al Parlamento, Toni Comín, ni el dirigente Puigdemont hayan podido estar en el debate porque corrían el riesgo de ser “encarcelados sin juicio”. A su juicio, la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso es el “símbolo de cómo se tienen que resolver los problemas políticos” y ha situado la norma como una oportunidad para que “puedan venir más”.

Y en su último turno, el representante de Junts ha reiterado que Cataluña “votó para ser un Estado independiente” y ha pedido al PP que “dejen de hacer el ridículo en todos los tribunales internacionales”. “Déjennos en paz, Cataluña es una nación y la independencia de Cataluña es inevitable, si eso es lo que quiere nuestro pueblo”, ha proclamado.

Noticia elaborada con información de Europa Press