Primero Taylor Swift y ahora Aitana: Sánchez y Montero meten a la cantante en campaña y alaban la “valentía” de su discurso feminista

Aitana Ocaña, en la alfombra roja de los ELLE Style Awards (Europa Press)

Aitana está rompiendo su cascarón. No es el de su adolescencia o crecimiento, más bien el de la imagen que muchos quieren que tenga. La cantante catalana saltó a la fama en la edición de 2017 de Operación Triunfo (que arrancaba una nueva era generacional dentro y fuera del talent show), pero rompió con su “inocente” imagen tras el lanzamiento de alpha, un disco de corte electrónico que acompañó con una nueva estética. Más sensual y sugerente, y con looks alejados de la estética que la había acompañado hasta la fecha.

Su nueva era no agradó a todos, sobre todo a raíz de un rumor que circuló como la pólvora, y en el que se criticaron los movimientos coreográficos que Aitana había incorporado en su nueva gira. Con un público de corte adolescente e infantil, la intérprete tuvo que enfrentarse a una oleada de comentarios que cuestionaban su giro artístico. La catalana no habló demasiado entonces, pero sí lo hizo hace unas horas en los ELLE Beuty Awards con un aplaudido discurso feminista al que han reaccionado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la exministra de Igualdad y candidata al Parlamento Europeo por Podemos, Irene Montero.

Pese a que siempre ha sido ciertamente reticente a exponer sus opiniones, Aitana alzó su voz para emascular su alegato previo. “Esta vez formo parte de un conjunto de mujeres tan icónicas como relevantes y de todas las edades. La Aitana de 2021 se quedó mirando, la de 2024 empieza a hablar, a compartir lo aprendido en tres años, a contarse y a contar con todas”, comenzó, haciendo referencia al galardón que recibió tres años antes en la misma celebración. “Creciendo en el siglo XXI, es fácil creer que no queda nada por reivindicar”, por lo que muchas mujeres se preguntan “qué más podemos pedir, si tenemos los mismos derechos que los hombres”. “Esa cuestión tiene sentido para quienes aún no han aprendido que la ley y la realidad no son lo mismo”, apuntó la barcelonesa.

"Sé que estoy madurando por otra razón: y es que el machismo no tolera que el ideal femenino inocente juvenil,que muchos vieron en mí,sin ser consciente de ello,se eche a perder para convertirse en una mujer". Aitana en su discurso al recibir el premio ELLE Style Awards Shitfer. pic.twitter.com/IB4w2zbNaX — Dulce María Ramos 🇮🇨🇻🇪 (@DulceMRamosR) June 4, 2024

La cantante confesó que las actitudes machistas le llevaban a preguntarse qué ven los hombres en ella para hacerle comentarios que no se atreverían a hacer a otros hombres y que a ellos mismos “les ofenderían”. El más denigrante y común que recibe es ser definida como el “producto de una discográfica”. “No solo te despersonaliza, sino que te arrebata la identidad y la creatividad, considerándote una marioneta de una compañía”, espetó. “El machismo no tolera que el ideal inocente y juvenil que muchos vieron en mí, sin ser yo consciente de ello, se transforme o, mejor dicho, se eche a perder para convertirme en una mujer”, concluyó en lo que ha sido una de las sentencias más laureadas del discurso.

Sus palabras parecen haber entrado en campaña, pues tanto Sánchez como Montero han alabado a la cantante catalana por hablar del machismo a sus jóvenes seguidores. “Muchas gracias, Aitana, por alzar tu voz en defensa de la igualdad, por tu valentía al denunciar que todavía queda mucho por avanzar y por tu generosidad con las generaciones pasadas y las que vendrán”, ha escrito el presidente del Gobierno en X (antes Twitter). “La lucha feminista que defiendes es un modelo para las niñas y las jóvenes que te escuchan”, ha apostillado.

No ha sido el único nombre idolatrado por las nuevas generaciones que el presidente del Gobierno ha espetado en las últimas horas. “España es la Taylor Swift de las economías europeas”, dijo Sánchez el pasado viernes en un mitin en Murcia. En plena resaca emocional por el paso de la artista estadounidense por Madrid, el presidente del Gobierno acuñó una nueva frase para referirse a la salud de la economía española después de haberla comparado ya con una “moto” y un “cohete”.

Irene Montero también ha querido darle las gracias a Aitana con un tuit. “El feminismo lo está cambiando todo. Dejamos de ocupar un lugar en el que ‘les pertenecemos’ y nos hacemos mujeres libres, con memoria, fuertes y que deciden sobre sus propias vidas”, ha declarado en su cuenta personal. La cantante de miamor o Las Babys se ha colado de lleno en la campaña de las elecciones europeas.