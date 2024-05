Cinco gráficos para entender las elecciones en Cataluña

Gráfico de las elecciones de Cataluña de 2024 (EP Data)

Tras el escrutinio casi completo de votos en la noche del domingo 12 de mayo, concluía la jornada electoral que iba a formar las nuevas cortes catalanas. El Parlament, así, estará dominado a partir de ahora por el Partido Socialista de Cataluña (PSC), que con sus 42 escaños se ha erigido ganador de las elecciones. Sin embargo, dicha cifra de diputados no bastará a Salvador Illa para gobernar, por lo que deberá pactar con otras fuerzas como Junts per Cataluña -35 diputados-, Esquerra Republicana -20 diputados-, el Partido Popular -15 diputados-, Vox -11 diputados-, Comuns Sumar -6 diputados-, la CUP -4 diputados- o Aliança Catalana -2 diputados-. Lo más probable es un acuerdo entre los principales partidos de izquierdas, aunque eso implique a los independentistas, para lograr esa mayoría de 68 escaños que den la mayoría absoluta.

A pesar de todo, las elecciones también han ido más allá de estos números y han dejado algunos detalles curiosos que podrían comentarse, claves para entender las tendencias políticas más recientes en Cataluña. Este tipo de cuestiones están reflejadas en los gráficos que, desde Infobae, os traemos a continuación:

Gráfico de las elecciones de Cataluña de 2024 (EP Data)

La movilización del electorado

Los primeros datos del mediodía abrían las puertas a un aumento de la participación en estas elecciones respecto a las de 2021. Sin embargo, tras el segundo avance se vio que el porcentaje de población catalana que había salido a votar era solo ligeramente superior, un 0,18%, para ser exactos. Los años 2012, 2015 y 2017 han sido los comicios con más afluencia en los últimos 25 años, justo cuando el independentismo cogió más fuerza. Tal vez por eso Puigdemont, en sus declaraciones tras conocerse los resultados de este domingo, lamentó que “una parte del electorado independentista” no fuera a votar, en contraste con lo visto en los votantes “unionistas”, efecto de la estrategia de “españolización” de algunos partidos como el PSC.

Gráfico de las elecciones de Cataluña de 2024 (EP Data)

El ‘bajón’ independentista

Sea por lo que ha dicho el ex President o por otros motivos, lo cierto es que han sido una de las peores elecciones de la historia del independentismo catalán. De hecho, las fuerzas actualmente independentistas habían alcanzado los 68 escaños a lo largo de los últimos 40 años. Eso sí, habría que diferenciar a este respecto el largo periodo en el que Convergencia i Unió -del que hoy se deriva Junts per Cataluña- no fue un partido -oficialmente- separatista. Las fuerzas a favor de esta escisión suman, en 2024, 61 escaños, por lo que no es posible la reedición de un Govern independentista, salvo que, como pretende Puigdemont, se produzca alguna extraña decisión.

Gráfico de las elecciones de Cataluña de 2024 (EP Data)

La izquierda hace fuerte en las ciudades

Comuns Sumar solo ha logrado seis escaños en estas elecciones, siendo uno de los partidos menos votados que han logrado llegar a las cortes, junto a la CUP y a Aliança Catalana. La fuerza “a la izquierda del PSOE” los logró todos en la provincia de Barcelona, mientras que otras formaciones como Aliança, el partido independentista de ultraderecha no logró, ni allí ni en Tarragona, sacar ningún diputado. Al contrario, fue en Girona y en Lleida donde consiguió sus dos escaños, las mismas provincias, con menor peso de la urbe, en las que los partidos de derecha lograron una mayor presencia en el Parlament que los de izquierda.

Gráfico de las elecciones de Cataluña de 2024 (EP Data)

Resultados históricos

Contó Salvador Illa, en su discurso a los medios tras concluir el escrutinio, que Pedro Sánchez lo había felicitado en una llamada por los “resultados históricos” que el PSC había conseguido en estas elecciones. No le faltaba razón al presidente: es la primera vez que el Partido Socialista de Cataluña consigue ser el partido con más votos y escaños en los comicios de Cataluña. Incluso en los años gobernados por el tripartito -un término que parece que volverá a usarse durante la próxima legislatura-, de 2003 a 2010, los socialistas fueron el segundo partido más votado.

Gráfico de las elecciones de Cataluña de 2024 (EP Data)

El voto más útil

Hay gente que lo recomienda y gente que lo evita, pero lo cierto es que al final la utilidad del voto decanta muchas veces la balanza a favor de los partidos más votados, especialmente en las zonas con menor población. El hecho de que Girona y Lleida hayan sido las provincias donde Junts ha sido el partido con mayor confianza de los votantes explica por qué sus escaños han sido los más baratos, a no mucha distancia del PSC y Esquerra -menos de 2.000 votos-. En el otro extremo está Aliança Catalana, en cuya sede seguramente habrá dolido el hecho de no sacar ningún diputado en Barcelona, donde lograron más de 67.400 votos que quedaron huérfanos.