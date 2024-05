Elecciones Cataluña 2024, en directo | Resultados, pactos y reacciones a la victoria de Salvador Illa y la derrota del independentismo

ERC, una derrota y una decisión crucial

Pero, más allá de los resultados, lo relevante está en los equilibrios. Salvador Illa puede sumar con la izquierda para ser president, pero necesita a ERC. Y ERC, al menos por lo escuchado anoche, dice que no. Pere Aragonès no solo ha perdido un gran patrimonio político sino que también ha embarcado a los republicanos en un buen lío y dilema histórico: en sus manos está hacer presidente a Illa, lo que enterraría largos años de independentismo al frente del Govern, el procés. La alternativa es una repetición electoral que también le haría daño. El separatismo no suma, por lo que no hay muchas más posibilidades. De ahí que una de las principales lecturas de la jornada sea que Pedro Sánchez ha logrado desactivar, vía diálogo, indultos y amnistía, entre otras medidas, una de las mayores amenazas para la unidad nacional.