Soraya Arnelas regresa a Eurovisión 15 años después de su polémica actuación con un nuevo rol

Soraya Arnelas en una imagen de archivo. (Europa Press)

Hace 15 años Soraya Arnelas se subía al escenario del Estadio Olimpiski, en Rusia, para representar a España en Eurovisión. Lo hacía con La noche es para mí, una tema pop muy movido en el que lo dio todo, mostrando además sus dotes de baile. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo el público no estuvo a su favor y terminó en el puesto 23, el más bajo que España había obtenido hasta ese momento.

Pese a que mantuvo la compostura y la sonrisa mientras el resto de países obtenían sus puntos, cuando la de Valencia de Alcántara volvió a pisar territorio nacional no dudó en culpar a RTVE de su fracaso. Lo hizo ajustándose a las normas de la propia Unión Europea de Radiodifusión (UER), pues si bien existe un acuerdo por el que los países participantes deben emitir las dos semifinales del certamen en directo, España se saltó la norma y, en la segunda, se puso un video grabado. ¿El motivo? Había partido de fútbol.

Te puede interesar: Cómo es la puesta en escena de ‘Zorra’, la canción de España en Eurovisión 2024

“Lo que pasó fue una cosa muy extraña. La verdadera razón de lo que ocurrió es que Europa se enfadó muchísimo porque no se pudo retransmitir la segunda semifinal y no nos votó”, declaró la cantante. Diez años más tarde, en 2022, Soraya volvió a la carga y en su perfil de Twitter recordó su paso por el concurso, afirmando que la suya “fue la peor coreografía jamás llevada en la historia de Eurovisión... ¡Y venga a dar vueltas! ¡Y más vueltas! Aún sigo mareada”.

Nueva etapa

Poco después confesó en una entrevista que RTVE la tenía “vetada” de cualquier evento. “Actualmente, estoy vetada de los programas de Eurovisión de TVE. Mi candidatura pasa muy desapercibida, nunca he formado parte del equipo de votación, a mí no se me llama de programas que tienen que ver con Eurovisión, no estoy invitada a las fiestas, ¡nada!”, dijo.

Sin embargo, parece que la situación entre la artista y la cadena pública ha mejorado en los últimos tiempos tras el cambio que se ha producido en la cúpula eurovisiva española, pues este año tendrá un papel crucial. Será la encargada de repartir los famosos “doce puntos” en representación de España.

La cantante tendrá muy poco tiempo durante su intervención, pero lleva semanas preparándose para que todo salga perfecto. Según ha dado a conocer, su intención es hablar en español, sueco e inglés, mostrando que es políglota.

Soraya Arnelas en una imagen de TVE. (RTVE)

“Me hace muchísima ilusión porque se trata de sumar momentos eurovisivos. No solo por haber sido representante, sino porque soy eurofan y cada año lo vivo como si fuese el mío”, ha dicho al respecto.

Te puede interesar: ¿Quién va a ganar Eurovisión 2024? Estos son los países favoritos, según las apuestas

Soraya toma así el relevo en la función de entregar las puntuaciones, tarea que el año anterior estuvo a cargo de Ruth Lorenzo desde la ciudad de Benidorm. En el pasado, Lorenzo no solo tuvo la responsabilidad de dar las puntuaciones, sino que también participó como colaboradora en el programa que Televisión Española transmite después del certamen, demostrando su versatilidad y compromiso con el evento.