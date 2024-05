Cuando Oriol Junqueras trabajó en los archivos secretos del Vaticano: “No es como ‘Ángeles y Demonios’ o ‘El código Da Vinci’”

El presidente de ERC, Oriol Junqueras. (Siu Wu/EFE)

El exvicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha estado fuera de foco durante la campaña de las elecciones de Cataluña de este domingo. Pese a ser un referente dentro del partido y aupar a Pere Aragonès, la imposibilidad de competir electoralmente le ha impedido ser uno de los principales exponentes de su formación.

El líder de los republicanos está en el dique seco político: a pesar de ser indultado en junio de 2021, el Supremo mantuvo la pena de inhabilitación de 13 años, por lo que no podría aspirar a ningún cargo público hasta 2031 o, en su defecto, hasta que se apruebe y entre en vigor la ley de amnistía. En todo caso, se deja ver algunas veces en actos de campaña y del partido, además de colaborar en diversos medios de comunicación.

Antes de entrar en política, Junqueras también hacía programas de radio y televisión, y daba clases y charlas en la universidad. Y, según ha presumido el político catalán, una de las grandes curiosidades es que trabajó en el famoso Archivo Secreto del Vaticano. En concreto, en la Secretaría de Estado, lo que equivaldría al Ministerio de Asuntos Exteriores del Vaticano.

Según narró en una visita al pódcast de Jordi Wild, “este archivo es el archivo público más grande del mundo porque tiene 17 siglos de historia de documentos y, por ende, es un privilegio estar allí”. “Seguro que hay una parte que es secreta en el sentido estricto, porque hay documentación que está fuera de la posibilidad de ser consultada, aunque en los últimos años se ha abierto paulatinamente”, explicó.

Este licenciado en Historia se refirió a la “inmensidad” de este enigmático lugar, aunque le restó el aura “peliculero” que le envuelve. “No es como las películas Ángeles y Demonios o El códido Da Vinci”, subrayó. En todo caso, elogió este “impresionante” lugar, que además cuenta con “una biblioteca apostólica al lado también impresionante”. Es un privilegio estar allí”, apostilló.

Conoció a Benedicto XVI antes de ser Papa

Junqueras explicó el funcionamiento del Archivo Apostólico Vaticano. “En general, tú no entras en el archivo donde están guardados todos los documentos, sino que entras en una sala de consulta de catálogos y, a partir de todo lo que está catalogado, puedes pedir las cajas, que es la unidad documental básica (donde hay decenas o centenares de documentos)”. En cuanto a las materias secretas, esgrimió que “el mecanismo más eficaz para evitar la consulta es que no esté en el catálogo”. “Si algo no está en el catálogo, no lo puedes pedir, por lo que no hay riesgo de que puedas leer nada que no hayan catalogado”, sostuvo.

Recientemente, en una sección de entrevistas de El HuffPost, Junqueras explicó cómo llegó a trabajar en este misterioso lugar. Fue a través de un jesuita de origen cubano, que quedó sorprendido tras leer un libro escrito por el político sobre las relaciones entre Cataluña y Cuba. “Se encontró casualmente el libro en una librería, me mandó una carta y dijo que quería conocerme, y después de aquella entrevista me preguntó si había algo que podía hacer por mí. Le pedí trabajar en el Archivo Secreto del Vaticano y me hizo la carta de presentación. Fui a trabajar cuestiones de Historia”.

Asimismo, cuenta que conoció a Joseph Ratzinger antes de convertirse en Benedicto XVI. “A mí me parecía un hombre majo. Nos saludamos algunas tardes cuando yo salía un momento de la sala de lectura y nos cruzábamos por los pasillos”, añadió Junqueras, que se define como republicano, independentista, de izquierdas y católico.

Junqueras es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, doctor en Historia del Pensamiento Económico por la Universidad de Barcelona y ejerció la docencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. También destaca por hablar cuatro idiomas (catalán, castellano, italiano, inglés) e “intenta aprender algo de chino”, como resume su biografía en la web de ERC.

Su historial político no es breve. Antes de ser condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación por el procés, y cesado como vicepresidente del Govern de Cataluña y conseller de Economía y Hacienda, Junqueras fue eurodiputado entre los años 2009 y 2011 y alcalde de su ciudad, Sant Vicenç dels Horts, entre 2011 y 2015. En cuanto a la formación que dirige, fue elegido presidente de Esquerra Republicana de Catalunya en 2011.