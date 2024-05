Borrell descarta enviar soldados a Ucrania “por mucho que diga Macron”

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una fotografía de archivo. (EFE/Ronald Wittek)

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha rechazado este jueves enviar solados a Ucrania “por mucho que diga Macron”. Durante la presentación de su libro Europa entre dos guerras, en el edificio de la Representación de la Comisión Europea en España, el político europeo ha defendido la postura de la UE respecto al conflicto en Ucrania. “No podíamos decirles ‘oigan, ríndanse’”, ha reflexionado. No obstante, el Alto Representante se plantea hasta cuándo podrá mantenerse esta ayuda.

“Mientras tanto la guerra en Ucrania continúa y va a continuar” ha recordado Con unas capacidades de defensa inferiores a las rusas, que se incrementan poco a poco, Putin, asegura Borrell, mantiene su mismo objetivo: “Evitar que Ucrania pueda seguir resistiendo, lo cual va a depender en gran medida de nuestra capacidad de ayudar”. La invasión buscaría cambiar la política ucraniana y sustituir el gobierno de Zelenski “por uno parecido al de Bielorrusia”, con una postura muy cercana a Moscú.

“Cuando empezó la guerra tenía 150.000 soldados en la frontera. Ahora tiene 450.000. Los bombardeos son sistemáticos, han destruido el 70% del sistema eléctrico ucraniano”, ha enumerado. Y en esta panorama, la ayuda armamentística “es un esfuerzo que las sociedades occidentales se preguntan si van a poder mantener”. “Llevamos invertidos 100 mil millones de euros, una pequeña cantidad si se lo sumamos a los que llegan de Estados Unidos”. Pero Borrell tiene claro que no hay alternativa. “Todos temen que en algún momento se pueda romper el puente y avanzar hacia Kiev”.

La guerra, ahora concentrada en el Donbás, mezcla hoy los elementos de conflictos pasados con aquellos enfrentamientos del futuro. Así, frente al uso de satélites, drones e incluso bombas teleguiadas, Borrell admite que “los instrumentos clásicos de guerra” como los tanques que Europa ha repartido “son de poca utilidad”.

“Rusia es una amenaza existencial para Europa”

Mientras el debate continúa en los foros de Bruselas, una segunda guerra ha estallado en Oriente Medio. Si bien en la invasión rusa la UE ha presentado, de forma general, un frente unido, en el conflicto de Gaza los Estados mantienen posiciones divididas. “La única posición que ha logrado la unanimidad es la causa humanitaria conducente a un alto el fuego”, defiende.

Se trata de un conflicto particular, según el español: “En una guerra, la gente huye, pero es que estos (los palestinos) no se pueden ir. Los tenemos encerrados o los tienen encerrados en una guerra”.

Para el Alto Representante, “hay un puente de unión entre las dos guerras. Es Putin”. Según Borrell, “Rusia utiliza lo que está pasando allí (en Gaza) para alimentar la acusación de doble estándar, la doble vara de medir”.

Así, en la frontera Este, “Rusia es una amenaza existencial para Europa”, pero recuerda que “no todos los Estados lo piensan”. “En el Consejo Europeo hay Estados que te dicen que no, que no lo es”, ha señalado, y ha recordado que muchos no quieren que “ni un duro” vaya “a armar a Ucrania”.

Por parte del conflicto en Ucrania, ha dicho Borrell, “va a continuar mientras Ucrania se defienda. Y si no se defiende porque no tenga fuerza y no se las demos, pues entonces va a acabar en la peor de las maneras”. Por su parte, el conflicto en Gaza “va a durar meses”. En una desescalada del conflicto, ayudaría “una conferencia que obligara a las partes a definir su decisión. Porque Israel dice lo que no quiere, pero no dice lo que quiere”.