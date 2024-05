Todo lo que necesitas para hacer la declaración de la Renta por teléfono

Declaración de la Renta en España (ShutterStock).

Después de más de un mes desde que dio comienzo la campaña para hacer la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2023, los contribuyentes ya puede recibir asistencia telefónica a la hora de realizar este trámite.

Desde el 7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración del contribuyente por teléfono. Ahora bien, para poder optar a esta modalidad antes es necesario solicitar cita previa, el último día de plazo para ello es el 28 de junio.

Cómo solicitar cita previa para hacer la declaración de la Renta por teléfono

A la hora de solicitar cita previa para hacer la declaración de la Renta por la vía telefónica se pueden utilizar los números 915 35 73 26 / 901 12 12 24 o 915 53 00 71 / 901 22 33 44, estos dos últimos están disponibles de lunes a viernes un horario de 9:00 a 19:00 horas. Además, también se puede concertar la cita a través del sitio web oficial o la aplicación móvil de la Agencia Tributaria

Qué contribuyentes puede hacer la declaración de la Renta por teléfono

A pesar de que la asistencia telefónica sirve de ayuda a muchos contribuyentes, lo cierto es que no todo el mundo pueden optar a ella. El Plan le Llamamos está disponible para contribuyentes con rentas de trabajo inferiores a 65.000 euros, rendimientos de capital mobiliario menores a 15.000 euros, y rendimientos de capital inmobiliario con un máximo de dos inmuebles alquilados o dos contratos de alquiler.

Quienes superen estos límites no podrán presentar su declaración de la Renta por teléfono. Del mismo modo, este plan no cubre declaraciones que incluyan alquiler turístico gestionado mediante plataformas, actividades profesionales o empresariales bajo estimación directa, transmisiones de bienes adquiridos por herencia o donación en 2023, ni declaraciones complementarias de ejercicios previos.

El 3 de abril comienza el plazo para realizar la declaración de la Renta 2024. (Carlos Luján / Europa Press)

Qué documentos se necesitan a la hora de hacer la declaración de la Renta por teléfono

Para realizar la declaración de la Renta, los contribuyentes deben contar con número de referencia (o Cl@ve PIN), el DNI de todos los que figuran en la declaración, el IBAN de la cuenta bancaria y las referencias catastrales de todos los inmuebles en propiedad en caso de los propietarios.

Los inquilinos deben presentar los recibos de pago y el DNI del propietario. Quienes realicen donativos a asociaciones u ONG deben adjuntar los recibos de los pagos realizados durante el ejercicio fiscal de 2023.

Hacienda ofrece ayuda para completar la declaración del IRPF, pero hay datos de los que no dispone. Por lo que si no se lo comunican los contribuyentes al asistente, no se incluirán en la declaración. Esto se aplica a deducciones como el alquiler de la vivienda habitual para contratos firmados antes del 1 de enero de 2015, la deducción por maternidad o las deducciones familiares. Lo mismo ocurre con las deducciones autonómicas.

