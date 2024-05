Una peruana reflexiona sobre su vida en Madrid: “Amo vivir en España”

Angie en su cuenta de Tiktok (@angiemuji)

España es un destino migratorio para muchas personas procedentes de Latinoamérica. La cultura y lenguaje comunes para muchos de estos países con la nación íbera hace algo más sencilla la integración, un atractivo para aquellos que desean cruzar fronteras. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en 2022 llegaron a España unas 500.000 personas del continente sudamericano.

De ellas, unas 68.000 personas procedían de Perú. Aquellos que se dirigieron hasta Madrid pudieron encontrar en Angie una paisana. Allí reside una amplia comunidad latinoamericana: más de un 292.000 personas procedentes de Sudamérica, a las que se sumarían 93.400 personas procedentes de América Central y el Caribe y cerca de 8.500 mexicanos. En cuanto a la comunidad peruana, la Comunidad de Madrid cuenta con unas 47.000 personas de este país, tal y como reflejan los números del INE en 2022.

En el caso de Angie, la muchacha llegó a la capital para estudiar un máster y cuenta en sus redes sociales (@angiemuji) qué es lo que le animó a quedarse. Define su cuenta de TikTok como un “diario digital”, donde comparte sus experiencias por España, tanto las cosas buenas como las malas.

“Lidiando entre me quedo, me voy”

Angie reconoce que la decisión no ha sido fácil. “Acabo de terminar el máster que estaba llevando y, pues, no voy a negar que en mi país vivía súper bien. Tenía coche, tenía casa sola, tenía mi perrita, tenía a mis amigas, mi familia...”, recuerda con añoranza. “Acá es volver a empezar”.

Sin embargo, parece que a la joven peruana le ha encandilado Madrid. “Amo vivir en España locamente, de verdad”, confiesa. Angie ya ha terminado sus estudios y se enfrenta ahora a un abismo de posibilidades. Por el momento, cuenta en su vídeo que ya tiene un trabajo (”gracias a Dios”), lo que facilita las cosas. Pero sigue sin tener claro cuál es la decisión correcta: ¿volver a Perú o quedarse en España?

Reconoce que la vida madrileña tiene muchas ventajas. “Siento que tengo hasta más vida social que en mi país”, expresa. Algo en lo que afecta cómo han evolucionado las cosas en su entorno cercano en Perú. “La mayoría en mi país hizo su vida, se casó”, comenta. Además, a ello se añade un problema monetario. “La verdad es que aquí es carísimo hacer vida social, sobre todo en mi país”, asegura.

Por ello, a Angie le atormentaba la duda. “Ahorita me encuentro lidiando entre me quedo, me voy”. Y es que decida lo que decida, sabe que le espera una pesadilla de “trámites, incertidumbre, soledad...”.

La decisión parece ya tomada, pues entre los comentarios confiesa que ha decidido quedarse. En sus palabras, “se sufre pero se goza”.