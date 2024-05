Un influencer explica la mala experiencia que tuvo en una de las cadenas de restaurantes de alta gama más famosas de España

Fotograma de video de @peldanyos en TikTok (TIKTOK.COM)

El influencer Peldanyos es uno de los creadores de contenido del momento gracias a sus reseñas de comida. El valenciano enseña día a día lo que come en sus redes sociales y critica y alaba la comida, convirtiéndose en todo un referente para los jóvenes. De hecho, es uno de los concursantes del espectáculo La Velada de boxeo organizada por Ibai Llanos. Y, a pesar de que por lo general su contenido es siempre desde una perspectiva positiva, publicó en TikTok lo ocurrido en una de las cadenas de restaurantes más famosas del país, donde tuvieron que pedir una hoja de reclamaciones antes de irse.

“Si me hubiera pasado a mi comiendo con alguien, me hubiese pelado, no hubiese hecho nada y me hubiese ido y no hubiese vuelto en la vida si hubiera sido mi dinámica. Pero claro, en el cumpleaños de una persona especial para mí, pues me duele especialmente que las cosas salgan mal”, la cena sucedió con el motivo de la celebración del cumpleaños de su novia Marta, por lo que el grupo de amigos esperaba que todo ocurriese de la mejor manera. Sin embargo, esto no ocurrió así.

El problema ya comenzó cuando el restaurante les obligó a pedir un menú de grupo con un precio cerrado en el cual se elegían los principales una vez allí. La sorpresa llegó cuando descubrieron que solo les quedaban tres de los cinco platos: “No puedes cerrar un precio para un menú de grupo en el que te garantiza una serie de platos que van a estar disponibles y que luego más de la mitad no estén disponibles, porque entonces estás haciendo una publicidad engañosa de lo que va a ser el menú por el que vas a pagar”, comentaba Sergio.

Aunque para ellos, lo peor de todo fue una vez empezaron a llegar los platos a la mesa, los cuales estaban fríos: “sé que es un restaurante en el que no se hace todo de manera súper artesanal y casera. Es una 5.ª gama que prácticamente recalientan los platos y ya está. Bueno, pues aún teniendo que hacer esa poca mano de obra antes de sacarte un plato en la mesa, llegaron fríos, algunos incluso incomibles por el punto del arroz o otras cuestiones”, explicaba. Además, no ocurrió solo una vez. Él decidió pedir la hamburguesa del menú y tras devolverla porque no estaba caliente, volvió a llegar fría: “Una cosa esperpéntica y ridícula”, critica.

“No estamos hablando de un fallo de cálculo en el negocio de un pequeño hostelero que está empezando”

Ante esta situación, comenzaron a quejarse de una manera más seria, ya que a eso se le sumaba el trato al cliente de los camareros, que no era el mejor. Pero la cosa subió de tono cuando exigieron una reclamación al encargado del lugar debido a la gran cantidad de dinero que iba a costar la cena: “Yo creo que es normal que cuando te han cerrado un menú de grupo en el que han habido menos platos de los que te prometían, estás pagando una cantidad de dinero considerable para lo que es y encima luego el servicio es un desastre, pues luego esperas que te compensen”.

En un primer momento, acordaron con el personal del restaurante que las bebidas iban a ser descontadas de la cuenta, con lo cual quedaron bastante satisfechos: “No estamos hablando de un fallo de cálculo en el negocio de un pequeño hostelero que está empezando, que le ha surgido un imprevisto. Estamos hablando de cadena de restaurantes, que funciona a la perfección y que factura una barbaridad. Entonces es inadmisible, Es una cosa inadmisible”. Aunque una vez llegado el momento de abonar la cuenta, la encargada de la franquicia es llamada por el personal y se niega a que se descuenten las bebidas: “Dice que no, que de eso nada, que no se puede invitar a nada porque no sé qué. Bueno, ahí ya nos encendimos. Reconocer que has dado un mal servicio no es pedir perdón, que lo hicieron mucho. No, a mí como cliente me ha ocasionado un daño porque he pagado por un servicio que no he recibido”.

Esto fue lo que más indignó al influencer, ya que para él no se trabaja de una cuestión en la que estaban siendo invitados, sino que al no recibir un servicio en buenas condiciones y por el que habían pagado: “Como si estuviésemos ahí rascando de la cuenta a ver si nos puede salir un poco más barata la comida simplemente por jeta. No, estamos diciendo que necesitamos estar compensados de alguna manera como clientes. Queremos que des la cara como encargada y que por lo menos muestres un poco de empatía y humanidad a la hora de compensar al cliente por el trato recibido”. El grupo finalmente decidió poner una hoja de reclamaciones ante las faltas de profesionalidad que estaban ocurriendo, pero el servicio solo les dejó escribir una de forma conjunta y no por cada miembro de la mesa que allí se encontraba, práctica que el valenciano desconocía si era legal.

Para él, todo suponía una cuestión de actitud y profesionalidad. Pero reflexiona sobre la repercusión que pueda tener una hoja de reclamaciones en el gran estatus de esta cadena: “Se nota que te la suda porque eres una cadena y no te va a repercutir mucho una mala reseña, esa soberbia con la que muchas veces el encargado de ese determinado restaurante de la cadena dice qué os den por culo”. Una vez abandonado el local, su novia Marta, quien era la que había hecho la reserva en el lugar, se dio cuenta de un detalle. Para poder reservar la mesa es necesario abonar un 20% por adelantado, cosa que finalmente no sucedió. Por no volver a dirigirse al personal, decidieron enviar un correo con la queja y esta cantidad fue devuelta a las horas.