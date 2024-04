Cómo liquidar una herencia con usufructo

Así se puede liquidar una herencia con usufructo. (Freepik)

En el marco legal de las herencias y sucesiones, se entiende por usufructo el derecho a disfrutar de un bien del que no eres propietario. Se aplica, usualmente, en la nuda propiedad, un mecanismo que permite disfrutar de un bien sin tener su propiedad. En una herencia, la nuda propiedad supone al heredero ser el propietario del bien, pero no el usufructuario; por lo que no lo podrá utilizar.

Hoy en día es muy común dejar en el testamento la propiedad de la vivienda a los hijos, pero el usufructo al cónyuge, para que lo disfrute mientras esté vivo. De esta manera, se garantiza que los futuros propietarios no expulsen al cónyuge de la vivienda. También lo suelen usar parejas sin descendencia que quieran vender su vivienda, sin la necesidad de desalojarla hasta su fallecimiento.

La duración del derecho al usufructo se debe especificar en el contrato, aunque suele ser común que esté vigente mientras la persona usufructuaria viva. El derecho al usufructo está recogido en el artículo 467 del Código Civil, que explica que “el usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa”.

Para liquidar una herencia con usufructo

A la hora de liquidar una herencia con derecho a usufructo, es usual que la persona usufructuaria cuente con un derecho vitalicio, por lo que deberá terminar una vez fallezca. En ese momento, el derecho de uso regresará al propietario del inmueble, probablemente designado en la herencia. También se puede dar que exista un plazo fijado en el contrato por el propietario original, o llegar a un acuerdo entre el usufructuario y el nudo propietario.

En cualquiera de estos escenarios, el propietario deberá realizar el pago de los tributos pertinentes para adquirir completamente el derecho de uso sobre el inmueble en cuestión.

¿Qué se puede heredar en usufructo?

Comúnmente, el usufructo se asocia al derecho de usar una vivienda; sin embargo, este derecho puede extenderse a otros tipos de bienes inmuebles, así como a activos financieros tales como acciones de empresas. La versatilidad del usufructo permite que se aplique a una amplia gama de propiedades, ofreciendo la oportunidad de beneficiarse de ellos sin ser el propietario pleno.

En situaciones más complejas, el usufructo puede incluir también la cesión de cantidades de dinero. Aunque pueda parecer contradictorio, ya que el uso del dinero generalmente implica su consumo o gasto, existen contextos específicos donde esto resulta provechoso. Tal es el caso cuando el dinero entregado bajo usufructo se invierte de manera que genera intereses o rendimientos significativos.

En estas circunstancias, el usufructuario se beneficia directamente de los ingresos generados por estas inversiones, sin mermar el capital original cedido. Esta modalidad de usufructo sobre el dinero se configura bajo condiciones particulares que buscan asegurar que la inversión del capital resulte en beneficios económicos para el usufructuario, manteniendo intacto el valor principal para ser eventualmente restituido al propietario o a sus herederos.