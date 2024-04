Carlos III retoma su agenda oficial tras anunciar que padece cáncer: una simbólica elección y el apoyo de Camila

El rey Carlos III ha retomado su agenda pública, acompañado de su mujer, la reina Camila, tras su diagnóstico de cáncer. (Chris Jackson/Getty Images)

Tres meses después de anunciar que padece cáncer, Carlos III ha retomado su agenda pública este martes 30 de abril. Lo ha hecho con un acto cargado de simbolismo, pues para hacer que este día sea aún más destacado, el rey británico ha visitado un centro de tratamiento de cáncer con el objetivo de concienciar sobre la importancia de realizar un diagnóstico temprano, además de enfatizar el trabajo de la organización benéfica Cancer Research UK, de la que es patrono.

Acompañado de su mujer, la reina Camila, ha acudido al University College Hospital Macmillan Cancer Centre, donde se ha reunido tanto con parte del personal médico como con algunos pacientes. Antes de llegar incluso al complejo, se ha podido ver que la expectación era máxima, pues decenas de ciudadanos se han agolpado en las calles para saludar al monarca, dándole así su apoyo.

A su llegada al centro Carlos III se ha dado un baño de masas y, antes de acceder al edificio, ha estado saludando a los allí presentes. Con una sonrisa en los labios, no ha dudado en alzar su mano para mostrar su contento. Un gesto que ha imitado su esposa, quien para la ocasión ha lucido un discreto vestido animal print con el que no le restaba protagonismo a su marido.

Ya en el centro, Carlos ha mantenido una reunión con el doctor Charlie Swanton, médico jefe del Cancer Research UK, quien dirige un proyecto llamado TRACERx, que estudia diferentes tipos de cáncer, entre ellos el de pulmón.

El medio británico Mirror va más allá y afirma, citando a una fuerte de la casa real, que con la estudiada visita al Macmillan Cancer Centre el rey pretende mandar un mensaje de que “el cáncer no da miedo” y que “las personas pueden seguir viviendo una vida plena durante el tratamiento, no solo después”. El monarca también querría demostrar que el cáncer afecta no solo al paciente sino “a todos los que le rodean”.

De esto sabe mucho la reina Camilla, su gran apoyo en estos meses de tratamiento. Si bien siempre ha estado a su lado, tras desvelar que Carlos III padece cáncer se ha esforzado aún más en su papel y, sin dejar de estar junto a él en ningún momento, ha asumido parte de los roles instituciones que le correspondían a su marido por el bien de la corona.

Nueva agenda

En el mismo comunicado en el que se anunciaba esta visita, el Palacio de Buckingham también agregaba que “será la primera de una serie de compromisos externos que Su Majestad asumirá en las próximas semanas”. De momento, se ha confirmado que recibirá a los emperadores de Japón, Naruhito y Masako, el próximo mes de junio con motivo de una visita de Estado. A falta de conocer la agenda de esta cita, se espera que tenga lugar una cena de gala en el palacio de Buckingham.

En el mismo texto, se afirmaba que Carlos III “se siente muy alentado por retomar algunas tareas públicas y muy agradecido a su equipo médico por su continuo cuidado y experiencia”.