Un español que vive en Irlanda aconseja a los que buscan trabajo en el extranjero: “No os permitáis pasarlo mal mientras trabajáis”

TikTok. (@Nachobarrueco)

Nacho Barrueco, un joven español que ha encontrado en Irlanda su nuevo hogar, se ha convertido en un referente que aconseja a aquellos que, como él, han decidido emprender una vida en el extranjero. A través de sus redes sociales, Barrueco comparte no solo su día a día, sino también valiosas recomendaciones para enfrentar los desafíos que supone vivir lejos de casa, especialmente en países con un amplio mercado laboral.

En uno de sus videos de TikTok, el español aborda un aspecto fundamental de la experiencia migratoria: el entorno laboral. “Dar un consejo a aquellas personas que queréis ir a vivir fuera de casa o estáis viviendo fuera de casa en países en los que haya gran oferta de empleo, es decir, que haya bastante trabajo, ya sea en Australia, en Irlanda, en el país que sea de verdad: No os podéis permitir estar incómodos en el trabajo, pasarlo mal mientras trabajáis”, asegura y recuerda que ante la abundancia de oportunidades no se debe caer en el conformismo con condiciones laborales adversas.

Barrueco es consciente de las dificultades que muchos extranjeros nuevos en el país enfrentan en sus empleos, desde la falta de comodidad hasta casos más severos de hostigamiento por parte de superiores o colegas. “Y conozco mucha gente que se levanta todos los días y es que no tiene ganas de ir a trabajar porque lo pasa mal, porque no están cómodos, porque el jefe les hace medio bullying, porque no está a gusto con los compañeros”, denuncia.

Te puede interesar: Papeles para ricos en solo unos meses y hasta 10 años si no lo eres: conseguir la residencia en España no es igual para todos los migrantes

Alta oferta de empleo

Para Barrueco, la solución reside en la proactividad y la autoconfianza. En países con una gran oferta de trabajo, las posibilidades de encontrar un mejor empleo son altas. “Cosas buenas que tienen estos países es que hay gran oferta de trabajo y al igual que encontraste en su día ese trabajo, vas a poder encontrar otro trabajo mejor”, afirma, impulsando a su audiencia a no quedarse estancada en situaciones desfavorables.

Además, el influencer español ofrece un consejo práctico cargado de optimismo y acción: “Si seguís trabajando pero ya con mente de que estás buscando otra cosa porque la vas a encontrar, dedícale tiempo a ello. Las cosas no llegan solas, crea movimiento, como dice mi padre hasta que no cojas una liana no sueltes la otra como Tarzán”.

Finalmente, Barrueco recuerda a sus seguidores el valor de su propio bienestar, y les recuerda que el esfuerzo de emigrar, dejar todo atrás y enfrentarse a un nuevo comienzo no debe malograrse en situaciones laborales que acaben con su felicidad y autoestima. “Y tú no has viajado miles y miles y miles de kilómetros. Has dejado todo atrás para estar en un país pasándolo mal y sentirse humillados. No os permitáis pasarlo mal mientras trabajáis”, concluye, haciendo un llamado a la acción por un trabajo digno que complemente la aventura de vivir en el extranjero.

Te puede interesar: Mitos y verdades sobre el fichaje de David Broncano por TVE: del coste del contrato al objetivo de audiencia de ‘La Resistencia’

Con este mensaje como este, el joven español ofrece un enfoque esperanzador y constructivo ante los retos que conlleva empezar de cero en un país extranjero: “Hacedme caso, que ya bastante mal lo pasamos con la búsqueda de alojamiento para encima darnos el lujo de estar jodidos en el trabajo. Nada. Cogemos nuestras cosas y nos vamos.”