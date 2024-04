La operación “a vida o muerte” a la que tuvo que enfrentarse Carmen Lomana

Carmen Lomana en una imagen de archivo (Europa Press)

Hace más de una década que Carmen Lomana fue atropellada por su propio coche. La colaboradora de televisión sufrió en 2012 un irónico accidente en el que el automóvil que tenía de alquiler entonces le arrolló contra la fachada de un edificio. “Aunque se rían de mí, he estado a punto de morir”, comentó la socialité por aquel entonces. Pero ese no fue el único suceso que casi acaba con su vida.

La empresaria ha hablado sobre ello en el pódcast La mala reputación de Vanitatis. La viuda de Guillermo Capdevila aún recuerda con escalofríos cómo vivió aquellos dos acontecimientos: por un lado, el accidente automovilístico que sufrió en sus propias carnes y por el que casi pierde una pierna, y, por otro lado, la vez que tuvo que ser operada “a vida o muerte” por culpa de un fallido intento de ser madre, según revela al citado medio.

Un “embarazo extrauterino” y una complicada cirugía

La hija de Fernández de Lomana siempre había querido tener descendencia. De hecho, quería traer al mundo “cinco hijos” con su difunto marido. Pero su deseo se vio truncado por la “mala praxis” que tuvo “un médico”, según dijo en la entrevista. Al parecer, la televisiva confesó que tuvo “un embarazo extrauterino” que se complicó.

Carmen Lomana en una imagen de archivo (Europa Press)

Te puede interesar: Carmen Lomana la lía al confesar en directo que ha usado el semen como truco de belleza: “Lo absorbía todo”

“Me quedé embarazada y me encontraba fatal. Lo achacaban a que estaba nerviosa. Entonces, me llevaron al médico y tenía un embarazo extrauterino. ¿Qué es eso? Que el niño se forma en uno de los ovarios, fuera del útero. Me operaron a vida o muerte de las hemorragias que me estaba provocando”, explicó al citado medio.

Carmen Lomana, atropellada por su propio coche

La Lomana se convirtió en el centro de la mayoría de titulares periodísticos del verano de 2012. Y no por protagonizar un escándalo mediático, sino, más bien, por un percance que ella misma tuvo con un vehículo. Carmen, ante la ausencia de su chófer que entonces estaba de vacaciones, tomó las riendas de un coche de alquiler que ella misma condujo para ir a visitar a su madre. La televisiva tuvo problemas al aparcar y el automóvil se abalanzó hacia el mar.

Así lo contó ella misma entonces y así lo ha recordado en el pódcast de Vanitatis. El vehículo avanzó imparable hasta estamparse en contra de una vivienda, con tan mal fario que pilló a la empresaria de por medio. “Ese día creo que me salvó la vida un ángel o algo, que levantó el coche; porque el coche me estampó contra la pared de la casa”, contó la socialité al citado medio. “Fue horroroso, me pasó por encima de la pierna izquierda un 4x4″, añadió.

Te puede interesar: Empresaria española arremetió contra Daniel Sancho y su padre: “Es un monstruo, un psicópata, no siento la menor empatía”

Entonces, la colaboradora de televisión fue ingresada de urgencia, como ella cuenta, en el hospital de Valdecilla de Santander y allí ocurrió algo que le paralizó el cuerpo por completo: “Cuando estaba con mi hermana hablando en la habitación, viene una enfermera y dice: ‘Señora, esa pierna está muy mal, como no tenga circulación, se la vamos a tener que... Yo respondí: ‘que, ¿qué?’. Que cortar’ “.

Todo ello debido a que “se estaba gangrenando”, según sus palabras. Ahora, más de diez años después, su pierna está completamente recuperada, aunque el accidente le marcó un antes y un después a la leonesa. “Estuve fatal, tuve que ir a Cibeles en silla de ruedas”, rememora en el podcast.

Después de ser foco de mofas y burlas, Lomana quiso aclarar que el percance que tuvo con el coche no fue por su culpa. Ya que, según sus palabras, “no funcionó el freno de mano”, aseguró la viuda de Guillermo Capdevila, queriendo zanjar el tema que tanto la persiguió entonces.