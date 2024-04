Una joven estadounidense explica una de las razones por las que le encanta la gente española: “Es como un hábito”

@bettyabroadd en su vídeo de TikTok.

España es un país muy atractivo para todos aquellos que no viven en él. No solo el turismo lo demuestra, sino también la cantidad de foráneos que deciden trasladar su vida al país ibérico. El clima, la oferta gastronómica, los paisajes, las ciudades y los pueblos, la calidad de vida... Y, además, las personas que la habitan consiguen captar la atención de todos los visitantes.

En este contexto, una joven estadounidense que reside en Madrid, ha compartido un vídeo en TikTok en el que cuenta “la razón número 1000 por la que me encanta España y su gente”. Betty, conocida en la red como @bettyabroadd, expresa su admiración por una costumbre particular de la gente en España. Según relata, lo que más le gusta es la cortesía social que observa: personas en distintos contextos, como en un ascensor, al salir de una tienda o en los vestuarios del gimnasio, siempre se despiden, incluso si no han mantenido una conversación previa. “Nunca te irás sin que te digan ‘hasta luego, chao’”, puntualiza la joven.

Este hábito, algo que para muchos puede parecer un pequeño detalle de mera educación, representa para Betty un símbolo de la calidez y la amabilidad intrínsecas en la cultura española. Subraya cómo este gesto, simple pero significativo, representa para ella “lo más tierno y sano que existe”, ya que, en su Estados Unidos natal, no está muy acostumbrada a despedirse de la gente si no han tenido ningún tipo de interacción previa.

Choque cultural

El choque cultural no tiene por qué ser siempre negativo. A veces, los nuevos hábitos a los que uno no está acostumbrado pueden parecer extraños pero agradables a la vez. Así lo muestra Betty al final de su vídeo. “Me acuerdo de que cuando volví a Estados Unidos a visitar a mi familia por Acción de Gracias fue muy divertido. Empecé a despedirme de la gente cuando salía de las tiendas o del ascensor diciendo ‘bye, see you later’ y me miraban raro”. La gente no entendía el motivo por el cual Betty se despedía de ellos si ni siquiera habían mantenido una conversación.

Reacción en las redes

El vídeo, que se ha hecho popular en la plataforma, ha generado múltiples comentarios y reacciones. Muchos usuarios se han identificado con su percepción, destacando esto como una de las cualidades que también valoran de las interacciones sociales en España.

Asimismo, los comentarios se han llenado de españoles matizando este hábito. “Hay diferentes partes en España en la que te despides diferente. En Vizcaya decimos ‘agur’”, puntualiza un joven del País Vasco, mientras que un segundo usuario le explica que “en Castellón decimos ‘adéu’”. Otra seguidora de Betty le explica que “en las ciudades es más frecuente que haya vecinos que no saluden, pero, en los pueblos, sería un drama sospechoso y despertaría toda clase de dudas y posibles conflictos”.