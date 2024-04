El PSOE se abstiene en la votación para paralizar el macroproyecto turístico de Cuna del Alma (Tenerife)

Manifestantes de Canarias Se Agota frente a las puertas del Congreso de los Diputados este martes (Infobae España)

El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la paralización de las obras del macroproyecto turístico de Cuna del Alma. Con 17 votos en contra y cuatro a favor, ha sido clave la abstención del grupo socialista, con 13 parlamentarios en la Comisión de Política Territorial. La proposición no de ley (PNL) presentada por Podemos el pasado mes de febrero ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) pedía la paralización definitiva de la construcción de más de 400 villas de lujo en la playa Puertito de Adeje (Tenerife).

“El Puertito de Adeje es una de las últimas zonas vírgenes del litoral de la isla de Tenerife”, explica el escrito remitido por Ione Belarra al MITECO. Su frente marítimo es el hábitat de varias especies protegidas como el angelote o la tortuga verde. El proyecto presentado en 2014 por la promotora Segunda Casa Adeje S.L. se encontró con la oposición de los colectivos ecologistas, que realizaron acampadas continuas al inicio de las obras en 2022 durante cuatro meses hasta que la Consejería de Transición Ecológica ordenó su paralización. El proyecto también fue detenido por la Dirección General de Patrimonio Cultural, tras el hallazgo de nuevas manifestaciones rupestres en la zona.

Imagen del proyecto Cuna del Alma (Segunda Casa Adeje SL)

Sin embargo, la promotora apeló las restricciones y finalmente la Agencia de Protección del Medio Natural permitió el inicio de las obras por un conflicto de competencias entre los organismos que impusieron los paros. Según argumentó el organismo, fue el Ayuntamiento de Adeje quien otorgó la licencia para Cuna del Alma y está en su mano controlar los trabajos.

Canarias Se Agota lleva sus reivindicaciones al Congreso

Manifestantes de Canarias Se Agota piden la paralización de los proyectos de Cuna del Alma y el hotel de La Tejita frente al Congreso de los Diputados en Madrid (Infobae España)

A las puertas del Congreso, decenas de personas se han manifestado contra el “ecocidio” en Canarias, convocadas por el colectivo ciudadano Canarias Se Agota. Al grito de “El cemento no se come” y “Canarias no se vende, se ama y se defiende”, los protestantes han pedido la paralización de los proyectos turísticos de Cuna del Alma y el hotel de La Tejita, así como una moratoria turística en el archipiélago. Sus activistas comenzará este jueves una huelga de hambre, ante el silencio del Gobierno de Canarias, que por el momento no ha respondido a sus peticiones.

“Estuvimos luchando en el Ayuntamiento de Adeje, estuvimos en el Cabildo y rompimos el pleno, también estuvimos en el Parlamento de Canarias y en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Lo único que nos faltaba era el Congreso de los Diputados”, ha explicado María González, activista de Canarias se Agota. “La situación en las islas es completamente insostenible. El modelo productivo nos está matando”, ha asegurado esta joven tinerfeña, que señala los efectos de los salarios canarios, “los más bajos de Europa, incapaces de competir con el poder adquisitivo de esos turistas que llegan” y del turismo masificado. “Ahora las casas de nuestras abuelas son viviendas vacacionales”, ha denunciado González.

La activista ha criticado la abstención del PSOE frente a la proposición no de ley, que impide la paralización de “un proyecto que cuenta con muchísimas irregularidades”. Así, los manifestantes han recordado que el jueves sus compañeros comenzarán una huelga de hambre indefinida “hasta que los cuerpos fallen”. “Yo no sé si las instituciones de Canarias están preparadas para afrontar la responsabilidad, que puede que se pierdan las vidas de nuestras compañeras”.

Los manifestantes han negado las acusaciones de turismofobia que ha recibido el colectivo. “Vengan y conozcan nuestra tierra, respétenla, cuídenla y luego vuelvan a su tierra tranquilamente”, ha pedido Pilar Figueroa, activista de Canarias Se Agota.