Julián Contreras, víctima del ataque de un perro en su pueblo de Cuenca: “Llamó a la Guardia Civil y al Seprona”

Julián Contreras en una imagen de archivo.

Julián Contreras parece que no puede pasar una semana ni tranquilo ni alejado del foco mediático. Cuando se mudó a la localidad de Villar de Cañas, en Cuenca, su intención era pasar una temporada lo más desapercibido posible, pero no lo está logrando. A las noticias que ha protagonizado en las últimas semanas por sus problemas económicos hay que sumar un nuevo titular que se conocía este jueves en Vamos a ver, donde Pepe del Real contaba que ha sido víctima del “ataque” del perro de un vecino.

“Ayer recibí una llamada telefónica de la localidad donde reside actualmente Julián Contreras, Villar de Cañas, en Cuenca, a hora y media de la capital, y me dicen que había sido atacado por un perro”, comenzaba el periodista. Para conocer los detalles de lo que había pasado, Del Real hizo varias indagaciones hasta descubrir que “él paseaba con la mascota que tiene, que ha adoptado porque se la encontró abandonada. En ese momento, otro perro de un vecino sale y ataca a su mascota y a él. Me dicen que Julián ha llamado al Ayuntamiento para quejarse y para decir que acudan las autoridades. Llamó a la Guardia Civil y al Seprona”.

Cuando la situación fue segura tanto para el joven como para su can, decidió llamar al ayuntamiento del pueblo para poner una queja y pedir que se personaran las autoridades pertinentes. “Llamé a Julián y él me dice que hubo un ataque por parte del perro de su vecino a su mascota. Él tuvo que intervenir para separar a los dos perros. Su mascota fue la que peor salió parada, pero a él afortunadamente no le pasó nada”, seguía el comunicador.

Y añadía que “también me dice que llamó exaltado a la secretaria del Ayuntamiento para decirle que necesitaba ayuda porque claro, son gente que no reside en esas casas, las tienen para ir los fines de semana y se compran una mascota como el que tiene una alarma (...). Su perro está herido, pero no le hicieron caso porque él no es inquilino de la casa donde vive”.

Según desvelaba Pepe, “estas mascotas, cuando se escapan, llevan dos semanas sin comer. (...) Julián dice que es insostenible esta situación. Él está bien, no así su mascota. El perro está herido. En el Ayuntamiento no le hacen caso porque no es inquilino en la casa en la que vive”.

Cúmulo de problemas

El año ha comenzado muy complicado para Julián Contreras. Al ataque sufrido por el perro hay que sumarle su difícil situación económica y es que sigue debiendo 30.000 euros a la que era su casera, sino que su futuro no parece que vaya a mejorar a corto plazo.

Y si bien el dinero es el mayor de sus problemas, no es el único. Cabe recordar que el padre de Julián Contreras, de quien heredó su nombre, sufre una grave enfermedad. Hace varios años le diagnosticaron un glaucoma que se ha sumado a una degeneración macular que complican su día a día, pues tiene problemas de visión.

“Mi padre se está quedando ciego. Lo más lesionado que tiene es la visión periférica. Si tú le pones una mesa debajo de las rodillas, sabes que se va a golpear”, reconoció Contreras Jr. en una entrevista para La Razón en 2018. Sobre cómo está ahora, Manzano afirmó este fin de semana que la suya “es una enfermedad que no tiene cura, no es degenerativa, pero es crónica y va a peor, cada vez va a peor. Ahora mismo está estable, hace más de un mes que no va al médico, pero esto va a más y, cada día, Julián Contreras padre es más dependiente de su hijo”.