Mbappé ya no podrá desgravarse el 20% de IRPF si compra una vivienda en Madrid: Ayuso descarta esa deducción y solo la deja para inversiones en valores

Isabel Díaz Ayuso lo anunció en octubre de 2023. Su Gobierno quería poner en marcha una nueva deducción en el IRPF destinada a las personas que no hubieran residido en España en los últimos cinco años y tuviesen la intención de invertir y trasladarse a la región, ya fueran nacionales o extranjeros. El objetivo era que estos nuevos contribuyentes se desgravaran el 20% en su declaración de la renta de todo lo invertido (en la creación de una empresa, en activos financieros o en la compra de una vivienda habitual...), repartiéndolo entre sus declaraciones del impuesto de los siguientes seis años.

La medida tenía un doble fin. Por un lado, atraer nuevos proyectos o que se beneficiaran empresas que ya operan en la comunidad y que buscan nuevos fondos foráneos para expandir sus negocios. Por otro, sumar nuevos contribuyentes. Así, poniendo un ejemplo muy mediático, si la estrella francesa Kylian Mbappé fichara finalmente por el Real Madrid y comprara una casa para residir, lograría esa desgravación del IRPF al pagar aquí sus impuestos. El ejemplo más normal que ponía entonces la Comunidad de Madrid era que el extranjero que adquiriese un inmueble de 300.000 euros se ahorraría 60.000 euros en impuestos.

Cinco meses después, las intenciones del Ejecutivo de Ayuso han cambiado. La Comunidad de Madrid sacó este miércoles a información pública el nuevo anteproyecto de ley que regula los incentivos fiscales para capitales que provengan del extranjero. Este mantiene la deducción del 20% sobre el tramo autonómico del IRPF a los inversores que provengan de fuera de España y trasladen su residencia fiscal a la región, pero el incentivo se limita ahora solo a aquellas inversiones que se realicen sobre activos financieros, suprimiendo los inmobiliarios.

Así, la desgravación se aplicará “exclusivamente” para inversiones en mercados regulados y no regulados (deuda pública, bonos, deudas con terceros y compra de acciones en empresas), cuando el año pasado se contemplaba también para la adquisición de vivienda, en concreto, para la residencia habitual de los nuevos contribuyentes. “No cabe la posibilidad [de deducción] para la compra de inmuebles”, ha recalcado este miércoles la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert, que también ha explicado que quienes se acojan a esta bonificación tendrán que mantener su residencia fiscal en la Comunidad de Madrid, al menos, durante seis años. De otra forma, tendrán que devolver las desgravaciones. Excepto si el inversor que vende lo vuelva a reinvertir inmediatamente en el mes siguiente.

Si se invierte, por ejemplo, 12.000 euros en acciones o fondos, el beneficio fiscal será de 2.400 euros. Otro ejemplo: un gran inversor extranjero que decide entrar en el accionariado de una empresa madrileña con un millón de euros; el ahorro es de 200.000 euros. En este último punto hay que cumplir cuatro requisitos: que la sociedad de la que se compren participaciones no esté radicada en un paraíso fiscal, que la compra no supere el 40% de las acciones, que el comprador no desempeñe funciones directivas en esa empresa y por último, que tampoco tenga una relación laboral con esa firma.

Preguntada por cuántas personas podrían llegar a la región atraídas por este incentivo fiscal, Albert ha señalado que podrían llegar a Madrid unos 30.000 contribuyentes nuevos, lo que impactaría directa y positivamente en las arcas públicas autonómicas. El anteproyecto de ley pasará ahora a la fase de audiencia e información pública. Todos los ciudadanos que lo deseen podrán consultar el texto de la norma en el Portal de Transparencia de la Comunidad.

Independientemente de cuándo se apruebe definitivamente la ley (el PP cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid), la entrada en vigor de la bonificación será retroactiva con fecha 1 de enero de 2024. Esto supondrá que se podrán acoger al incentivo los contribuyentes que se hayan instalado en Madrid a partir de este año después de haber estado residiendo, al menos, cinco años fuera de España. ¿Por qué se ha decidido eliminar la desgravación por inversión inmobiliaria?

Desde Economía, Empleo y Hacienda aseguran que al final se ha decidido este cambio porque el Pacto por la Vivienda 2024-2025 ya incluye deducciones específicas en esta materia, como son desgravaciones por intereses de préstamos hipotecarios a tipo variable; por la compra o rehabilitación de viviendas en municipios en riesgos de despoblación; bonificaciones del 100% para las adquisiciones de vivienda habitual tanto en Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) como en Actos Jurídicos Documentados; deducciones por adquisición de vivienda habitual por nacimiento o adopción de hijos; y deducciones a los propietarios que movilicen sus viviendas en desuso hacia el mercado del alquiler.